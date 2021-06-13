Osmanlı sanatına yeniden can verdi

Elazığ'da yaşayan ressam Fatih Bakır (36), ahşap oyma ve altın varak sanatını yaparak Osmanlı'dan kalan sanatın mirasını yaşatıyor. Kendine özgü tekniğiyle göz alıcı eserler ortaya çıkartan Bakır, sipariş üzerine yaptığı tabloları Katar, Azerbaycan, Rusya ve Almanya'ya gönderiyor. Küçük yaşta demir ustası babasından etkilenerek el sanatlarına merak duyan ressam Fatih Bakır, yağlı boya resim ve Osmanlı döneminde özellikle ahşap süslemede kullanılan varak sanatı ile ilgilenmeye başladı ve aldığı eğitimlerle zamanla kendisini geliştirdi.

Türkiye'nin farklı illerinde çalışan ve işlediği tahta parçalarını varak sanatıyla birleştirerek sanat eserine dönüştüren Bakır, babasının vefatı nedeniyle döndüğü memleketinde sanatını devam ettirme kararı verdi. Çalışmalarını sipariş üzerine farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Bakır, “Şu an Katar ile çalışıyorum. Almanya, Rusya ve Azerbaycan'a oylamalar gönderiyoruz. Ahşabı hissetmek ayrı bir şey. Ahşap ile insan arasında çok güzel bir ilişki olduğuna inanıyorum. Bunun bir devamlılığı yok gün oluyor 20 bin dolar kazanıyorsunuz gün oluyor hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Buradan kazanacağımız para siparişlere bağlı. Ama ben işimi çok severek yapıyorum” dedi.