Osmanlı’da şehzadeler için seçiliyordu! ‘Yılkılar’ karlı havada unutulmadı

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından biri olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Manisa Spil Milli Parkı’nın Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan bekçileri yılkı atları göz kamaştırıyor.

Osmanlı Devleti döneminde şehzadeler için seçilen atların Spil Milli Parkı Atalanı mevkiinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve sonra bu atların eğitilerek şehzadelere verildiği belirtiliyor. Osmanlı döneminden bu yana Spil Dağı Milli Parkı'’da yaşayan yılkı atları büyük ilgi çekiyor. Birçok kişi onları fotoğraflamak için milli parka akın ediyor.

“SANAYİ VE ARTAN NÜFUS YABAN HAYATI SPİL’E HAPSETTİ”

Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Görevlerimizden bir tanesi de yaban hayatını korumak ve desteklemek. Daha önceki zamanlarda bu yaban hayvanları şehirlere, köylere inmekte, gıda ihtiyaçlarını dere içlerinde, ovalarda karşılamaktaydılar. Ancak gelişen sanayi, kalabalık nüfus yaban hayvanlarını Spil Milli Parkı’na hapsetti. Bu Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkımızda çeşitli kuş türleri, kurtlar, sansar, tilki gibi yaban hayvanları ve yılkı atlarımız yaşıyor. Atlar kışın zorlanıyor. Bu hayvanlarımız için ocak ve şubat aylarında yonca, ekmek, kuş yemleri dağıtıyoruz. Amacımız yaban hayatını bizden sonraki nesillere de aktarabilmektir” dedi.

Ernalçacı, milli parkı ziyaret edenlerin de yaban hayvanlarını korumalarını ve doğayı kirletmemelerini çağrısında da bulunarak, “Hayvanlar sonuçta yeryüzünün bizler kadar sahipledir. Vatandaşlarımızdan çevreyi kirletmemeye özen göstermelerini ve yaban hayvanlarını sevgiyle beslemelerini istiyoruz. Sonuçta onlar bizim sevgimize ve ilgimize muhtaçlar” diye konuştu.