Osmanlı’nın kayıp laleleri Aydın’da ortaya çıktı

Osmanlı döneminde çinilerde, süslemelerde, ebru sanatında sıkça kullanılan, doğada nadir görüldüğü için “Kayıp Lale” olarak bilinen Güzel Lale (Tulipa Clusiana) Aydın'da ortaya çıktı. Geceleri ve yağmurlu günlerde kendini kapatan, güneş sıcağında açarak muhteşem güzelliğini sergileyen Güzel Lale'nin görülmesi doğa dostlarını sevindirdi.

Güzel Lale'nin korunması ve çoğaltılması için doğa dostları ile bilim insanları harekete geçti. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü lalenin ev bahçesinde kendiliğinden yetiştiğini belirterek, “Emine Şireci, yeni aldığı evinin önünde açan çiçeklerin tanımlanması için EKODOSD'u aradı. Prof. Dr. Ali Çelik, bitkinin Osmanlı'nın kayıp lalelerinden, Güzel Lale olarak bilinen tür olduğunu tespit etti” dedi.

BULUNDUĞU YERDE ÇOĞALTILACAK

Prof. Dr. Ali Çelik, kırmızı beyaz renk kombinasyonuyla oldukça ilgi çekici olan bitkinin, Aydın florasına zenginlik katacağını ve doğal ortamında korunup kültüre alınarak çoğaltılabileceğini söyledi. Bölgede zengin bir popülasyon oluşturan bitkinin korunması için bilim insanları ile EKODOSD ortak çalışacak.