Ot süpürgeler teknolojiye direniyor

Bursa'da ot süpürge üretip satan Yüksel Başak, teknolojiye rağmen satışların olduğunu ifade etti.

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Cumhuriyet Caddesi'nde 70 yıldır ailece ot süpürgesi üretimi ve satışı yapan Yüksel Başak, evlerde belirli bir rota belirleyip kendiliğinden temizlik yapabilen yeni nesil süpürgelerin işlerini zorlaştırdığını, buna rağmen ot süpürgelerinin hâlâ her eve lazım olduğunu, satışlarının devam ettiğini söyledi.

Yüksel Başak, “Baba mesleğini hâlâ sürdürüyoruz. Sevdiğimiz, saygı gösterdiğimiz iş ama ekonomik şartların ağırlaşmasıyla durumlar biraz farklılaştı. Ot bulmakta zorlanıyoruz. Bu sebepler mesleği de geriye doğru itiyor. Bu şartlara rağmen süpürgecilik güzel zanaat. Mesleklerin hepsi güzeldir ve hiçbir zanaat ayırt edilmez” dedi.

Hammaddelerden kaynaklı fiyat artışının ot süpürgelere de yansıdığını vurgulayan Başak, iyi bir süpürgenin 40 liradan başladığının altını çizdi. (İHA)