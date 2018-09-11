Otel sahiplerine önemli uyarı

Turizmde dış pazarların hareketlenmesiyle birlikte otelcilerin iç pazara dönük kontenjan kısıtlamasına ve fiyat artışına gittiği şu dönemde Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar bir açıklamada bulundu. Vardar'ın iddiasına göre "Yanlış anlaşılabilir veya tepki çekebilir ancak birilerinin bu gerçeği söylemesi gerekiyor. Döviz artışındaki tamamının iç pazara uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Turizm sektörünün yaşadığı 2016 krizinde sektöre adeta ilaç olan iç pazar, 2018’de zorlanmaya başladı. Avrupa’nın yeniden oyuna dahil olması ve Rusya’da rekor sayıda yolcu gelmesi nedeniyle otelcinin iç pazar fiyatlarını arttırması, hem iç turizm acentelerini hem de vatandaşı zorlamaya başladı.

İÇ PAZAR 2016'DA SEKTÖRÜN CAN SİMİDİYDİ

Türkiye’nin kalkınmasında ve ülkeye döviz girişinde turizmin çok önemli bir rol oynadığını belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, ”Cari açığın kapatılmasına bu kadar büyük etki eden bir sektörün 2018’de iyi bir sezon geçirmesi bizleri çok mutlu ediyor, gelecek için umut veriyor. 2015’te başlayan ve 2016’da devam eden sektördeki daralma, 2017’de nispeten yaraların sarıldığı, 2018’de ise umutların arttığı bir sezon olma özelliği taşıyor. Elbette bu dönemde turizmdeki maliyetler de arttı. Bununla beraber iç turizm, kriz döneminde sektöre lokomotif ve can simidi oldu.” dedi.

”ALMANLAR, RUSLAR DAHA UCUZA KALIYOR” ALGISINI KIRAMAMIŞKEN…

Dövizdeki artışın 2018 operasyonlarına çok fazla yansımadığını ancak 2019 kontratlarının yapıldığı şu dönemde zorluklar yaşanmaya başladığını kaydeden Vardar, ”Otelci dostlarımızın maliyetlerinin arttığını biliyoruz. Ancak dövizdeki artışın yerli misafire minimum oranda yansıtılması gerekir. Çünkü yerli tur operatörleri olarak bizler, yıllardır söylenegelen ‘Almanlar, Ruslar otellerde Türklerden daha ucuza kalıyor’ algısını kırmak ve fiyat farkını yerli misafire en az şekilde yansıtmak için büyük çaba sarf ettik. Hatta bazı tesislerde erken rezervasyonda dış pazarların daha altında fiyat vererek bir denge kurduk” sözlerini dile getirdi.

VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARA DÖVİZ KADAR ARTMADI

Ancak dövizin artmasıyla birlikte 2019’da bu dengenin bozulmasına dair endişeler doğduğunu belirten Mete Vardar, ”Dövizdeki artış kadar Türk misafirlerin cebindeki para artmadı ne yazık ki. Bundan dolayı, her zaman ulaşması ve sonuç alması en kolay pazar olan iç pazar göz ardı edilmemeli, hatta daha fazla önemsenmelidir. Ortak bir akıl geliştirerek Türk misafirlerimizin karşısına, onların satın alma gücüne paralel fiyatlarla çıkmalıyız. Tabii ki birtakım fiyat artışları olacak ancak döviz artışındaki farkın tamamının iç pazara uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

HER OTEL KONTENJANINDAN BELLİ BİR KISMINI İÇ PAZARA AYIRSIN

Bakanlık ve sektör örgütlerinin iç pazara da dış pazara yaklaştığı gibi yaklaşması gerektiğinin altını çizen Vardar, ”Dış pazarlardan gelen ziyaretçi sayısı düştüğünde bakanlık ve sektör örgütleri nasıl bir kriz masası etrafında toplanıyorsa, iç pazara için de aynı şeyi yapmalılar. Bunu bizim tek başımıza yapma şansımız yok. Tüm turizm bileşenlerinin bu konuda ortak bir akıl geliştirmesi lazım. Her otel kontenjanının belirli bir kısmını iç pazara ayırarak 2019’u organize etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

TÜRK TURİST TATİLİNİ ÖTELER, GECELEMESİNİ KISAR

Mete Vardar, Otellerin fiyat artışına gitmesinin yerli tatilciyi nasıl etkileyeceği şeklindeki sorumuza ise şu yanıtı verdi:

”Türkiye’de tatili alışkanlık haline getirmiş misafirlerimiz, daha önce tatil yaptığı otelin altında kaliteye sahip bir otelde tatil yapmak istemez. Ama gecelemesini kısıtlayabilir, tatilini öteleyebilir. Bu da sektöre zarar verir. Sonuçta tatil bir lüks değil ve herkesin kendi bütçesine uygun bir tatil yapma hakkı var. İnsanların bütün senenin yorgunluğunu giderebildiği bir haftalık ya da 10 günlük bir tatile ihtiyacı olduğunu araştırmalar da ortaya koyuyor. Bugün Almanya’da 84 milyon nüfus var, 110 milyon tatil paketi satılıyor. Bu durum, tüm Avrupa’da ve ABD’de böyle. Bu anlamda Türkiye’de vatandaşın mutlu olması içini, iç turizme teşvik amaçlı çalışmalar yapılabilir.”

‘BİRİLERİNİN BUNU SÖYLEMESİ GEREKİYOR’

Dövizdeki artışın Türkiye iç pazarına yansımaması için otelcilerle görüştüklerini ifade eden Mete Vardar, ”Bu açıklamalarım yanlış anlaşılabilir veya tepki çekebilir ancak bu bir gerçek ve birilerinin bunları söylemesi gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 35 senedir sektörün içinde olan firmamız adına bu talebi duyurmak istiyorum” dedi.