Otellerde köpük sosislerle sosyal mesafeli halay

Corona virüsü salgınıyla birlikte hayatın vazgeçilmezi olan sosyal mesafe ve maske kullanımı, turizm tesislerindeki eğlencelere de yansıdı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yerli ve yabancı tatilcilerin halay çekerken 1,5 metre mesafeyi sağlamak için 'deniz makarnası' da denilen köpük sosisleri kullanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Normalleşme sürecinin ardından Türk turizminin önemli yurt dışı pazarlarında uçuşlara izin vermesiyle birlikte Antalya’ya gelen turist sayısı, 1 ayda 1 milyona ulaşırken, otel işletmecileri de turistlerin çeşitli önlemlerle eğlence ve spor aktivitelerine katılabilmelerini sağlamaya çalışıyor. Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde, sabah jimnastiğini havuzda sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştiren yerli ve yabancı turistler, havuz başında animatörlerin de yardımıyla köpük sosislerle halay çekiyor.

“KURALLARA UYULUYOR”



Daha önce Türkiye’ye tatil için 4 kere Rusya’nın başkenti Moskova’dan gelen Kseniya Çiç (29), ilk defa sosyal mesafeli halayda yer aldığını belirterek, “Burada corona virüsüyle ilgili herhangi bir problem yok. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Animasyon çok iyi. Tüm çalışanlar maske takıyor. Danslarda da hatta mesafeyi korumak için spagetti kullanıyor ve el ele dokunulmuyor” dedi. (DHA)