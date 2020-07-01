Otellerde öncelik fiyat değil, çarkın dönmesi

Corona virüsü nedeniyle 1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' süreçte yavaş yavaş açılmaya başlayan otellerde öncelikli hedef iç turizm ve para kazanmak yerine, çarkın dönmesini sağlayıp istihdamı korumak. Bu nedenle fiyatlarda yüzde 10-15 dolayında indirime gidildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve en çok da turizmi etkileyen corona virüsü nedeniyle Türkiye’de de birçok otel kapılarını kapatmak zorunda kaldı. 1 Haziran’da başlayan ‘yeni normal’ süreçle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ programı kapsamında, sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi 132 kriterden oluşan yeni tatil konseptiyle oteller yavaş yavaş açılmaya başladı.

İç turizm hareketliliğinin yavaştan başladığı, yurt dışı turizmle ilgili ülkelere göre kararların değiştiği süreçte oteller, Kasım 2019- Mart 2020 tarihleri arasındaki erken rezervasyon kampanya süreci bitmiş olmasına rağmen, oda fiyatlarında yüzde 10-15 dolayında indireme gitti. Bölge, otel ve oda özelliklerine göre fiyatlar değişmekle birlikte, her bütçeye uygun tatil imkanı bulunabiliyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ VAR

Turizmin başkenti Antalya başta olmak üzere tatil yörelerindeki otel fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi nedeniyle 2020 fiyatlarının doğal olarak düştüğünü açıkladı. Atmaca, “Zaten şu an tesislerin çok büyük bölümü kapalı. Yavaş yavaş açıyoruz. Ay sonuna kadar açılan tesis sayısı daha da çoğalacak. Ama fiyatlarda artış söz konusu değil, tam tersine düşüş, geriye gidiş var” dedi.(DHA)