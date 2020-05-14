Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörler arasında yer alan turizmde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, turizm sezonunun haziran başında açılacağını açıklamasının ardından Bodrum’daki otellerde de çalışmalar hız kazandı. Sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermeye hazırlanan otellerde, personele de eğitimler verilmeye başlandı.

MASA ARALIKLARI 2 METRE 10 SANTİM



Geçmiş yıllardan farklı olarak restoranlardaki masa aralıkları 2 metre 10 santim olarak belirlenirken, açık büfe sisteminde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeler ise metreyle ölçülerek ayarlandı. Otellerdeki doluluk oranına göre tatilciler, yemeklerini gruplar halinde yiyecek. Yeni sezonda tatilcilerin, havuz veya deniz kenarında kullandıkları şezlonglar da sosyal mesafeye göre konumlanacak. Otellerde konaklayacak olan turistlerin sık sık ateşleri de ölçülerek koronavirüse karşı tedbirler alınacak. Otellerin hemen her noktasında el dezenfektanları da hazır bulunacak. Ayrıca otel çalışanları da maske ve eldivenleriyle hizmet verecek. Oteller ULV cihazları ile sık sık dezenfekte edilecek.(DHA)

