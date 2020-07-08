Otellerde tatiller, önlemlerle sürüyor

Corona virüsü salgınının gölgesinde başlayan turizm sezonunda, tatil için otelleri tercih edenler önlem alarak, stres atmaya devam ediyor. Çeşme'de, otellerin koyduğu kurallar ve aldıkları önlemlere güvendiğini belirten misafirler, ortak alanlarda maskelerini takıp, ellerini sürekli dezenfekte ediyor.

Corona virüsü nedeniyle tüm sektörler gibi bir süre hizmet veremeyen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çıkardığı genelgeyle corona virüsüne karşı önlemlerini alarak faaliyete başlayan otellerde vatandaşlar tatillerini sürdürüyor. Otellerin aldıkları önlemlerin yanı sıra müşteriler de birbirleri arasındaki sosyal mesafelerini koruyarak yazın tadını çıkarıyor.

İzmir’in Çeşme ilçesindeki birçok otel personelinin hem cerrahi maske hem de siperlik taktıkları gözlenirken, otel içinde belirlenen yerlere de dezenfektanlar ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bilgilendirme notaları yerleştirildi. Masa ve şezlonglar da sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak düzenlendi.(DHA)