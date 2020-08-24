Otizmli Murathan’ın ebru sergisi sanatseverleri hayran bıraktı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir lisede kaynaştırma sınıfı öğrencisi olan otizmli Murathan Bozlar açtığı ilk sergisinde sanatseverleri hayran bıraktı. Ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri ile yaşadıklarını, paylaştığı acı, tatlı anları resimlerine aktardığını belirten Bozlar “Resim yapmaya başladıktan sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım, bu ilk sergim ve hepsini pandemi sürecinde evden çıkmadan yaptım” dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Anadolu Lisesi kaynaştırma sınıfında öğrenim gören 17 yaşındaki Murathan Bozlar özel rehberlik öğretmeni Sedef Mürüvvet Yüce ile birlikte yaklaşık altı aydır süren resim çalışmalarının ardından ilk sergisini Gümbet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle buluşturdu.

“HAYALLERİMİ YANSITTIĞIM SERGİDE ÇOK HEYECANLANDIM”

‘Murathan'ın Gözünden Renklerin Dili’ isimli ebru sanatı sergisinde Bozlar‘ın suluboya ile yaptığı 150 eseri sergilendi. Sergi hakkında açıklama yapan Bozlar, eserlerinin altına, neyi resmettiğini ve hayalinden neler geçirdiğini anlatan cümleleri yazdığını belirterek “Resim yapmaya başladıktan sonra kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Bu ilk sergim ve hepsini Pandemi sürecinde evden çıkmadan yaptım. Sergi açmak benim için çok güzel ve özel bir şey oldu çok heyecanlandım, bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum, moralim yükseldi, daha çok sergi açmak için çalışmalarımı sürdüreceğim” diye konuştu.

“BU SERGİ OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZA ÖRNEK OLACAK”

Bozlar'ın öğretmeni Sedef Mürüvvet Yüce ise, “Bugün inanılmaz gururlu ve mutluyum. Hayatında ilk defa kendi yaptığı resimleri tanıtma, anlatma ve emeğini satma, karşılığını alma olanağı buldu. Bugün ilk sergisini açtı. Murathan’ın kalbi sevinçten dışarıda atıyordu, ben duydum. Murathan’ın yaşıtları da neleri başarabileceğini görsün ve bir öğretmen olarak bu serginin herkese örnek olmasını istedim” dedi. İki saatte yaklaşık 400 sanatseverin gezdiği sergi 28 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak.

