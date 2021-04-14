Otizmli Tuna Manş Denizi’ni yüzerek geçecek

3,5 yaşında sitenin havuzuna atlaması ile su ile tanışan ve hikayesi başlayan otizmli Tuna Tunca (18), ailesinin de desteğini alarak yüzme sporuna başladı. Spor hayatının ilk yıllarında sosyalleşme ve rehabilitasyon amacı ile yüzen Tunca, 5 yıl önce antrenörü Mert Onaran ile tanışması sonucunda profesyonel yüzme kariyerine ilk adımı attı.

Bu süreçten sonra profesyonel sporcu kimliği kazanan Tunca, 2017 yılında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği yarışlarda ilk madalyasını kazandı. Geçtiğimiz yıllarda ise Tunca, antrenörü Mert Onaran ile Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını geçti. Gelecekteki hedefinin Manş Denizi'ni geçmek olduğunu söyleyen Tunca, pandemi sonrasında çalışmalarına devam edeceğini belirtti.





“TRAVMA GELİYOR ZANNETTİK”

Tuna Tunca'nın yüzme hayatına nasıl başladığını anlatan annesi Gülnur Tunca, “Tuna 3,5 taşında ilk kez suya atladı. Biz ilk başta çok panik yaptık, büyük bir travma geliyor sandık; fakat gördük ki Tuna suda tek başına mücadele edebiliyormuş. Bu olaydan sonra su ve yüzme sporu Tuna'nın hep hayatında oldu. Tuna'nın su ile arası ne kadar iyi olsa da ona sporcu disiplini ve yüzme tekniğini kazandırmak çok zordu. Bu sebeple sporu uzun süre rehabilitasyon ve sosyalleşme amacı ile kullandık. Yaklaşık 5 yıl önce Tuna 13 yaşında iken antrenörü Mert Onaran ile karşılaştık ve Tuna'nın spor hayatı başlamış oldu.

Bu süreçten sonra ise yarışlar ve başarılar gelmeye başladı. Bizim ilk baştaki amacımız Tuna'nın yüzücü olması değildi. Amacımız; kilo kontrolü, sosyalleşme ve spor yapmasıydı ama gelen başarılarla Tuna yüzme kariyeri başlamış oldu” ifadelerini kullandı.

“ADIM ADIM MANŞ”

Tuna Tunca'nın başarıları ve gelecek hedefleri hakkında konuşan annesi Gülnur Tunca, “Tuna yüzmeye ilk başta havuz yarışlarıyla başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun yaklaşık 5 yıl önce düzenlediği bir yarışa katıldı. İlk yarıştan madalya ile dönünce bu durum çok hoşumuza gitti ve ardından düzenlenen bütün yarışlara katılmaya başladık” dedi.

Gülnur Tunca şöyle devam etti: “Tuna her yıl daha iyi dereceler yapmaya başlayınca biz daha motive olduk. Tuna'nın çok dayanıklı ve güçlü olduğunu fark edince biz açık su yarışlarına yönelmeye başladık. İlk yarışında Çanakkale Boğazında yüzdü ve engelli kategorisinde ikinci oldu. Tabii bu son olmadı ve ardından birçok yarışa katıldı.

Tuna bu yarışlardan da madalya ile döndü ve daha iyi dereceler yaptı. En son iki kez İstanbul Boğazı'nı geçti ve 2020'deki geçişinde çok iyi bir derece yaptı. Pandemi olmasaydı serbest açık su geçişleri gibi birçok planımız vardı; ama şu an için bu planları erteledi. Pandeminin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa ve orta vadede ulusal ve bölgesel hedeflerimiz var; fakat uzun vadede hedefimizi yüksek tutuyoruz ve Manş Denizi'ni yüzerek geçmek istiyoruz. Antrenörü ve ben, Tuna'nın bunu yapabileceğine inanıyoruz. Yavaş yavaş Manş'a doğru gidiyoruz.”

“SOSYALLEŞME İMKANI VE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI”

“Otizmli bireylerin öğrenemediği” düşüncesi ile toplumun dışına itildiğini; fakat doğru bir eğitimle otizmli bireylerin de toplumda var olabileceğini belirten Gülnur Tunca, oğlunun yüzme ve doğru bir eğitim sayesinde büyük bir gelişim kaydettiğini ifade etti.

Gülnur Tunca, “Yüzme Tuna'nın hayatını çok olumlu etkiledi. Otizmde yoğun bireyselleştirilmiş eğitim çok önemli. Tuna'nın büyüme sürecinde bireyselleşmiş eğitimi ve yüzme aynı anda devam etti. İkisinin de ayrı ayrı birçok etkisini gördük. Sporcu kimliği Tuna'ya sosyalleşme imkanı ve özgüven kazandırdı. Bu sayede diğer becerileri de çok olumlu yönde etkilendi” diyerek oğlunun bu süreçte nasıl bir değişim geçirdiğini anlattı.(DHA)

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