Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Ötmeyen kurbağaları’ yiyen balıkların avlanmasına izin verildi

Dünyada sadece Niğde sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda yaşayan ve 'ötmeyen kurbağalar' olarak bilinen Toros kurbağalarını yiyerek yok olmasına neden olan sazan balıklarının avlanması için avcılara av izni verildi.

Güncellenme: 14:34, 08/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
‘Ötmeyen kurbağaları’ yiyen balıkların avlanmasına izin verildi

Bolkar Dağları’na turistik geziye gelen yabancı bilim insanlarının takibi sonucunda varlığı ortaya çıkartılan Toros kurbağaları (Rana Holtzi) 1999’dan bu yana Türkiye’nin de imza koyduğu Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma) ile koruma altına alındı.

Dünyada sadece Bolkar Dağları’nda bulunan Toros kurbağaları, hâlâ 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Çiniligöl, 2 bin 500 metre yükseklikteki Karagöl ve 3 bin metre yüksekliğindeki Eğrigöl’de yaşıyor.

Karagöl

1996’da ise balık yetiştirilmek üzere göllere çok sayıda sazan balığı yavrusu atıldı. Ancak sazan balıkları, kurbağaları yiyince popülasyonunda önemli oranda azalma oldu. O günden bu yana birçok önlem alındı ancak göllerdeki balık tamamen temizlenemedi.

Ulukışla Kaymakamı Abdulkadir Nar, doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile koruma altına alınan kurbağaların yaşadığı Karagöl’de incelemelerde bulundu.

“BİLİNÇSİZ KİŞİLERCE BALIK ATILMIŞ”

Nar, “Karagöl, Ulukışla ilçemiz sınırları içinde olan Orta Toroslar’da Bolkar Dağları eteklerinde yer alan güzel bir buzul gölümüz. Hem doğal anlamda hem de turizm anlamında çok önemli bölge. Bu bölgede sessiz kurbağalar yer almakta ancak göle daha önce bilinçsiz şekilde balık atılmış bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

Nar, Karagöl’de yılın 12 ayında balık tutulmasının serbest olduğunu, kurbağa polülasyounun korunması ve artırılması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. (DHA)

İlginizi ÇekebilirTavuklarının yumurta verimini klasik müzikle artırdıTavuklarının yumurta verimini klasik müzikle artırdıİlginizi ÇekebilirBinlerce yıllık teknikle yapılıyor! Tanesi 3 bin liraBinlerce yıllık teknikle yapılıyor! Tanesi 3 bin lira

 

Yayınlanma Tarihi:14:27,