‘Ötmeyen kurbağaları’ yiyen balıkların avlanmasına izin verildi

Bolkar Dağları’na turistik geziye gelen yabancı bilim insanlarının takibi sonucunda varlığı ortaya çıkartılan Toros kurbağaları (Rana Holtzi) 1999’dan bu yana Türkiye’nin de imza koyduğu Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma) ile koruma altına alındı.

Dünyada sadece Bolkar Dağları’nda bulunan Toros kurbağaları, hâlâ 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Çiniligöl, 2 bin 500 metre yükseklikteki Karagöl ve 3 bin metre yüksekliğindeki Eğrigöl’de yaşıyor.

1996’da ise balık yetiştirilmek üzere göllere çok sayıda sazan balığı yavrusu atıldı. Ancak sazan balıkları, kurbağaları yiyince popülasyonunda önemli oranda azalma oldu. O günden bu yana birçok önlem alındı ancak göllerdeki balık tamamen temizlenemedi.

Ulukışla Kaymakamı Abdulkadir Nar, doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile koruma altına alınan kurbağaların yaşadığı Karagöl’de incelemelerde bulundu.

“BİLİNÇSİZ KİŞİLERCE BALIK ATILMIŞ”

Nar, “Karagöl, Ulukışla ilçemiz sınırları içinde olan Orta Toroslar’da Bolkar Dağları eteklerinde yer alan güzel bir buzul gölümüz. Hem doğal anlamda hem de turizm anlamında çok önemli bölge. Bu bölgede sessiz kurbağalar yer almakta ancak göle daha önce bilinçsiz şekilde balık atılmış bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

Nar, Karagöl’de yılın 12 ayında balık tutulmasının serbest olduğunu, kurbağa polülasyounun korunması ve artırılması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. (DHA)



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