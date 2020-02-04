Otobüste unutulan 18 bin doları sahibine teslim etti

Otobüste unutulan 18 bin doları sahibine teslim etti

Antalya'da halk otobüsü sürücüsü İbrahim Bardak, otobüste unutulan ve içinde 18 bin dolar bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Antalya’da, emekli Avukat Yunus Gülbaş, İbrahim Bardak’ın kullandığı VF01 Varsak – Fakülte hattında çalışan halk otobüsüne bindi. Günbaş otobüsten indiğinde 18 bin dolar bulunan el çantasını unuttuğunu fark etti.

Gülbaş, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Bu sırada iki kadın yolcu otobüsteki çantayı bularak şoför İbrahim Bardak’a verdi. Bardak, çantanın içinde döviz olduğunu görünce amirlerine bilgi verdi. Çantasının güven içinde olduğunu öğrenen yolcu Yunus Gülbaş rahat bir nefes aldı.

“GÖREVİMİ YAPTIM”

Şoför İbrahim Bardak, Varsak Altıayak Depolama Alanında, içinde 18 bin dolar olan çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

Şoföre ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Yunus Gülbaş, “Kepez Park durağında otobüsten indim ve arkadaşlarımla görüşmek için bir kafeye gittim. Eve dönerken çantamın olmadığını fark ettim. Çantayı kaybettikten sonra yeniden bulabileceğime dair hiç ümidim yoktu” dedi. Bardak da görevini yaptığını söyledi.