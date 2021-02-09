Otomobil fiyatına güvercin satıyor

Lunapark işleten Seyit Mehmet Gürler, dedesinden kalma güvercin yetiştiriciliğini hobi olarak sürdürüyor. Evinin bahçesini güvercinleri için büyük kümese çeviren Gürler’in yetiştirdiği kuşlar arasında nesli Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayananlar da bulunuyor.

4 kuşaktır güvercin besleyip yetiştirdiklerini belirten Seyit Mehmet Gürler, “Bu hobi, dedemin dedesinden kalma. 200 yıldır bizim kapımızda bu güvercinlerden var” dedi.

“MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

Besledikleri güvercinler arasında siyah renk olanın neslinin Osmanlı dönemine dayandığını belirten Gürler, “Bunlar tarihi 1200’lü yıllarında, Osmanlı padişahları tarafından saraylarda beslenirmiş. Şimdi ise bu güvercinlerimizin nesilleri tükenmek üzere. Bunların manevi değeri bizde çok yüksek, ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa’ya, Sakarya’ya, Gaziantep’e ve Almanya’ya gönderdik” diye konuştu.

Yetiştirdiği güvercinler arasında beyaz renk olanların da neslinin Selçuklu dönemine ait olduğunu belirten Gürler, “Selçuklu cinsi güvercinleri Mevlana’nın da beslediği rivayetlerde kayıtlıdır. Bu kuşumuzun değeri şu an da 5 bin TL” ifadelerini kullandı.

ÇİFTİ 100 BİN LİRA

Seyit Mehmet Gürler, kahverengi, platin cinsi güvercin çiftinin fiyatının ise 100 bin TL olduğunu dile getirdi: “Geçen haftalarda bir çiftini 100 bin TL’ye Almanya’ya gönderdik. Katıldığım ‘Güvercin Güzellik Yarışması’nda 27 kupa kazandım. İşten çıktığım zaman direkt eve bir gidip güvercinlerime bakarım.” (DHA)