Otomobil fiyatına papağan
Amasya’da yeni açılışı yapılan bir evcil hayvan dükkanında bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘Molukan Kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.
Dükkan sahibi Burhan Şafak Temiz, papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.
Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi (İHA)