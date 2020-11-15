Otomobil fiyatına papağan

Amasya'da yeni açılan bir evcil hayvan dükkanında bulunan 'Molukan Kakadu' papağanın fiyatı tam 40 bin lira... Oldukça nadir oldukları için bu fiyata satıldığını söyleyen evcil hayvan dükkanı sahibi "Araba gibi, papağanlar da bütçeye göre alınıyor" dedi.

Amasya’da yeni açılışı yapılan bir evcil hayvan dükkanında bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘Molukan Kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.

Dükkan sahibi Burhan Şafak Temiz, papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.

Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi (İHA)