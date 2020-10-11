Otomobil fiyatına tespih

Eskişehirli Nurettin Sargın, tam bir tespih tutkunu… 48 yıllık ömrünün 25 yılını tespih koleksiyonu yaparak geçirdi. 10 yıl önce de bu tutkusunu mesleğe çevirip tarihi Odunpazarı bölgesinde dükkan açtı. Şimdi bu dükkanda hem üretim hem de satış yapıyor. 400'ün üzerinde tespih bulunan koleksiyonundaki en değerli parça ise “Alman sıkması” olarak bilinen 200 bin liralık ateş kehribarı tespih… Sargın'ın söylediğine göre bu tespihten Türkiye'de sadece 3 tane var.

EN UCUZU 5 LİRA

Daha pahalı tespihlerin de bulunduğunu belirten Sargın, fil dişi, bufalo boynuzu, manda boynuzu, deve dişi, ağaç, zeytin çekirdeği gibi pek çok malzemeden tespih yapıldığını söylüyor. En çok zeytin çekirdeği kullandığını belirten Sargın, “Bir kavanoz zeytin çekirdeği getirene bir tespih veriyorum. Tespihler 5 liradan başlıyor, kalitesine, malzemesine göre fiyatları değişiyor” diyor.

Tespih sallanmaz, çekilir

Sargın şu tavsiyelerde de bulunuyor: “Tespih gönül işidir. ‘Allah' diyerek çekilir. Gençlerimiz sallayarak taşıyor ama biz sallayarak tavsiye etmiyoruz. Tespih stres atmamıza yardımcı olur. Sinirlendiğinizde kalbinizi, dilinizi, sizi rahatlatır. Tespih çektikçe güzelleşir. ‘Allah' dedikçe zevk alırsınız, güzelleşir. ‘Allah' diyerek çektiğiniz tespih yolunuzu açar, ferahlık verir. Bu zevk işi, gönül işidir. Çekmeye ara verdiğinizde tespih küser. Rengi koyulaşır. Sanki size sitem eder.”

100 TL'ye kehribar tespih olmaz, en ucuzu 750 TL'dir

Nurettin Sargın, en değerli tespihlerin kehribardan yapılanlar olduğunu söylüyor. Bu taşın sağlığa da pek çok faydası olduğunu belirten Sargın şu uyarılarda bulunuyor: “Piyasada son zamanlarda bunların çok fazla sahteleri çıktı. 50 lira-100 liraya kehribar diye tespih satılmaya çalışılıyor. Bu fiyata gerçek kehribar tespih vermezler. Hakiki kehribar tespih 750 liradan başlar, sonu yoktur. Bunu anlamak için en basiti ateş testidir. Gerçek kehribarı yakınca çıra kokusu gelir. Sahtelerinde tiner, petrol kokusu vardır. Saf kehribar bal rengidir. Ama insanımız bunu bilmiyor. 100 liraya satılacak bir tespihi binlerce liraya alıyorlar. Saf kehribarın gramının fiyatı 5 dolar ile 50 dolar arasında değişiyor.”