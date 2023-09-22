Otomobili olmasına rağmen oğlunu her gün bisikletle okula götürüyor

Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yumrutaş, diğer velilere örnek olmak amacıyla çocuğunu her sabah bisikletle okula götürüyor.

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Murat Yumrutaş, çocukluğundan beri bisiklete binmeyi çok sevdiğini, ancak ailenin ekonomik durumu nedeniyle bir bisiklet sahibi olamadığını söyledi. İş hayatına atıldıktan sonra bisiklet alan Yumrutaş, neredeyse her yere bisikletiyle gitmeye başladı.



Bisiklet tutkusunu diğer insanlara da aşılamak isteyen Yumrutaş, 2015’te de Tüm Bisiklet Dernekleri Federasyonu ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği’ni kurdu.

Yumrutaş, oğlunu okula bisikletle götürerek hem diğer velilere örnek olmak hem de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediğini belirtti.



“BİZİ GÖREN VELİLER TAKDİR EDİYOR”

Yumrutaş, “Aracım da var ama bu kadar trafikte sıkıntı çekeceğime bisikletle daha hızlı, daha güvenilir gidip gelebiliyorum. Sabah trafiğe araçla çıktığınızda bir kilometre neredeyse yarım saatte gidiliyor. Oysa bisikletle o mesafeyi 10 dakikada katedebiliyoruz. Ailece, topluma hem sağlık hem de sosyal aktivite açısından bisikleti sevdirmeye, özendirmeye çalışıyoruz. Apartmana ilk taşındığımızda sadece benim bisikletim varken şu an kapıda 17 bisiklet var. Bizi gören veliler takdir ediyor, ‘Biz de mi alsak?’ diyor. Okulda ilgi odağı haline geldik. Bu tarz şeyler ülkemizde gelişmediği için insanlara farklı geliyor. Bizi, çocuklarım kendi bisikletleriyle okula gidene kadar yollarda görebilirsiniz” ifadelerini kullandı. (AA)

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