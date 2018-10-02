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Otoyolda ölü ayı bulundu
Türkiye, hayvanlara türlü türlü işkencelerin yapıldığı bir ülke haline geldi. Hemen her gün silahla vurulan, uzuvları kesilen, tecavüze uğrayan bir hayvan haberi alırken, bu vicdansızlıktan ayılar da nasibini alıyor. Otoyolda cansız bedeni bulunan bir ayı şaşırtırken, oraya gelmeden önce vurulmuş olması yürek burktu. Tahminlere göre vurulan ayı, zar zor Bursa - Ankara Karayolu'na kadar gelebildi ve burada can verdi.
Yaşam 2 Ekim 2018 - 10:18

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki demir bariyer üzerinde duran ayı cesedi görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa – Ankara Karayolu Gölbaşı mevkiinde Bursa istikametine seyreden araç sürücüleri yol kenarında bariyerlere dayanmış bir ayının olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Bariyerlerin üzerinde hareketsiz duran ayının yanına yaklaşan vatandaşlar öldüğünü fark edince polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ölü ayı ihbar üzerine olay yerine gelen Gürsu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği tahmin ediliyor.

İHA

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Son güncelleme: 11:09 - 02.10.2018

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