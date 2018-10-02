Otoyolda ölü ayı bulundu

Türkiye, hayvanlara türlü türlü işkencelerin yapıldığı bir ülke haline geldi. Hemen her gün silahla vurulan, uzuvları kesilen, tecavüze uğrayan bir hayvan haberi alırken, bu vicdansızlıktan ayılar da nasibini alıyor. Otoyolda cansız bedeni bulunan bir ayı şaşırtırken, oraya gelmeden önce vurulmuş olması yürek burktu. Tahminlere göre vurulan ayı, zar zor Bursa - Ankara Karayolu'na kadar gelebildi ve burada can verdi.