Ovacık’ta en kurak kış yaşanıyor

Geçen yıl kar örtüsüyle kaplı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor.

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Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık, kış mevsiminde kar yağışının en fazla olduğu yerleşim yerlerinin başında geliyor. Ancak sıcak ve güneşli havanın etkisiyle eski kış manzaralarına rastlanılmayan ilçede, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar meralarda otlatılıyor.

Koyungölü köyünde yaşayan İhsan Hacıoğlu, “Bu sene kış mevsimi kurak geçiyor ve kar yağışının olmaması da yazın tarım arazilerini etkiler. Su olmazsa burada tarım yapamayız. Tarlalarımıza fasulye, yonca, fiğ ve nohut gibi ürünleri ekemeyiz. Bizim için buraya kar yağması önemli ve yağış olursa sularımız çoğalır” dedi.

Kızık köyünde keçi yetiştiriciliği yapan Mesut Aslan “Geçen sene bu zamanlar 2,5 metreden fazla kar vardı. Şimdi kar kalınlığı 5 santimetre yok” ifadesini kullandı.

Besici Zeliha Hacıoğlu her yıl ilçede kışların çetin geçtiğini, sürekli evinin önünde biriken karları kürediğini ancak bu yıl kar yağmadığını belirtti.

Tarımla uğraşan İhsan Ölmez de “Geçen yıl samanlığımın damında kar kürüyordum şimdi güneşli havada geziyorum. Karın yağması hayatımızı olumsuz etkilese de doğa ve su kaynakları açısından kar yağması gerekiyor” diye konuştu. (AA)