Ovacık’ta kartpostallık manzaralar
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı.
Sarp dağların arasında kurulu Tunceli’nin Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.
Bir süre önce yağan kar ile beyaza bürünen ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kırağıyla güzel manzaraların oluştuğu ilçede, karlı Munzur Dağları’nın zirveleri de sisle kaplandı.
Yöredeki bazı vatandaşlar doğada gezinti yaparak fotoğraf çekti.
(AA)