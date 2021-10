Ovanın ortasında tablo gibi ayçiçeği tarlaları

Söke Ovası’ndaki eşsiz ayçiçeği tarlaları, muhteşem görüntüsü ile doğaseverler ve tatilciler için inanılmaz bir manzara oluşturuyor.

Yaşar ANTER

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir arasında bulunan Aydın iline bağlı Söke Ovası'ndaki binlerce dönüm ayçiçeği tarlasındaki tablo gibi manzara görenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık 22 kilometrelik ovadaki karayolunun her iki tarafındaki ayçiçeği tarlalarını gören tatilciler, doğa tutkunları, profesyonel fotoğrafçılar hemen mola vererek eşsiz doğal güzelliği ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Turizm şirketleri ise bu güzellikler için turlar düzenlemeye başladı.

TÜRSAB Alternatif Turizm Komitesi sorumlusu turizmci Mustafa Demir, “Bodrum'dan Efes, Meryem Ana ve Pamukkale'ye tura çıkardığımız turistler buradan geçerken mutlaka durup bu eşsiz güzelliği fotoğraflayıp dakikalarca izlemek istiyorlar. Biz de artık her sonbaharda tur güzergahımıza Söke Ovası'nın ayçiçeği tarlalarını rotamıza dahil ettik, ülkemizin her köşesi bir başka güzel, ovanın ortasında sarı bir denizin içerisinde gibiyiz, bu güzellik en az üç hafta sürer” dedi. Bilgisayar eğitmeni Rana Çelik, “17 yıldır Bodrum'a tatile gider geliriz her seferinde mutlaka mola verip bu güzelliği izleriz, şu anda Söke Ovası'nda yüzlerce kişi bu doğal güzelliği izlemek için yol kenarına park etmiş durumda” ifadelerini kullandı.