Hormonal problemler, endometriozis, gebelik ve şiddetlik pelvik enfeksiyonlar nedeniyle oluşan ve adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrı, sindirim sistemi bozuklukları ve idrar yolu şikayetleri gibi belirtileri olan over kisti ne demek? Yumurtalık kisti nasıl geçer? Bilinmesi gerekenler haberimizde...

Yumurtalıkların içinde veya üzerinde oluşan, 20-44 yaş arası kadınlarda görülen ve genellikle zararsız olan over yani yumurtalık kisti hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik. Over kisti ne demek? Yumurtalık kisti nasıl geçer? İşte cevaplar…

OVER (YUMURTALIK) KİSTİ NE DEMEK?

Yumurtalık kistleri yumurtalıkta sıvı dolu keselerdir. Sık görülürler ve genellikle yumurtlama sırasında oluşurlar. Yumurtalık kistleri yumurtalıkların içinde veya üzerinde oluşur ancak vücudun birçok yerinde de oluşabilirler. Yumurtalık kistleri olan birçok kadının semptomları yoktur. Kistler genellikle zararsızdır.

YUMURTALIK KİSTLERİNİN TÜRLERİ

Folikül kisti: Bir kadının adet döngüsü sırasında, bir yumurta folikül denilen bir kese içinde büyür. Bu kese yumurtalıkların içinde yer alır. Çoğu durumda, bu folikül veya kesesi açılır ve bir yumurta bırakır. Ancak folikül kırılmazsa folikül içindeki sıvı yumurtalık üzerinde kist oluşturabilir.

Korpus Luteum kistleri: Folikül keseleri tipik olarak bir yumurta bıraktıktan sonra çözülür. Ancak eğer kese çözülmezse ve folikül sızıntısı durumunda, kese içinde ek sıvı gelişebilir ve bu sıvı birikmesi bir corpus luteum kistine neden olur.

Diğer yumurtalık kistleri şunları içerir:

– Dermoid kistler: Yumurtalıklarda saç, yağ ve diğer dokuları barındırabilen kese benzeri büyüme.

– Kistadenomlar: Yumurtalıkların dış yüzeyinde gelişebilen kanserli olmayan büyüme.

– Endometriomalar: Rahmin içinde normal olarak büyüyebilen dokular rahmin dışında gelişebilir ve yumurtalıklara yapışabilir, bu da bir kist ile sonuçlanır.

Bazı kadınlar polikistik over sendromu denen bir durum geliştirirler. Bu durum yumurtalıkların çok sayıda küçük kist içerdiği anlamına gelir. Yumurtalıkların büyümesine neden olabilir. Tedavi edilmezse polikistik overler infertiliteye neden olabilir.

YUMURTALIK KİSTİ NASIL GEÇER?

Kist kendi kendine yok olmazsa veya büyürse doktorunuz kisti küçültmek veya çıkarmak için tedavi önerebilir.

– Doğum kontrol hapları

Tekrarlayan yumurtalık kistleri varsa, doktorunuz ovulasyonu durdurmak ve yeni kistlerin gelişmesini önlemek için oral kontraseptif ilaçlar reçete edebilir. Oral kontraseptifler ayrıca yumurtalık kanseri riskinizi de azaltabilir. Postmenopozal kadınlarda yumurtalık kanseri riski daha yüksektir.

– Laparoskopi

Kistiniz küçükse ve kanser ihtimali varsa doktorunuz kistin cerrahi olarak çıkarılması için laparoskopi yapabilir. Laparoskopi genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyattır.

– Laparotomi

Eğer büyük bir kistiniz varsa, doktorunuz kistinizi karın bölgesindeki büyük bir kesikten cerrahi olarak çıkartabilir. Çıkarılan kiste acil bir biyopsi yapılır ve eğer kistin kanserli olduğu tespit edilirse, yumurtalıklarınızı ve rahminizi çıkarmak için histerektomi yapabilirler.