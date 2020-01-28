Ovülasyon belirtileri nelerdir? Ovülasyon nasıl hesaplanır?

Hamilelik sperm ve yumurtanın birleşmesiyle meydana gelir. Bu göründüğünden daha da zor olabilir. Vücudunuz genellikle yumurtanın yaptığı ilerleme sürecinde bir sperm hücresi ile döllenmişse hamilelik meydana gelebilir.

28 günde bir meydana gelen adet döneminiz düzenli ise muhtemelen 14. gün yumurtlayabilirsiniz. Ancak her kadında birbirinden farklı zamanlarda meydana gelebilir. Yumurtlama, bir önceki döngünüzün başlangıcında ve son döneminizin başlamasından önce başlayabilir. 28 günlük bir döngünün 10-14. günleri arasında hamile kalma olasılığınız yüksek olabilir. Ovülasyon semptomları genellikle artan östrojen seviyeleri ile yakından ilişkilidir.

Yumurtlama her kadında farklı olsa da genellikle yaşanan semptomlar şunlardır;

* Göğüslerde hassasiyet

* Koku duyusunda artış

* Karın bölgesinde ağrı

* Lekelenme

* Serviksdeki değişiklikler

OVULASYON TAKVİMİ YAPMANIN ÖNEMİ

Ovulasyon takvimi yumurtlama döneminizin arttığını belirleyen ve o günlerde cinsel ilişki ile hamile kalma şansınızı arttırmaya yardımcı olan bir takvimdir. Eğer bir gebelik planınız yoksa özellikle bugünlerde ilişkiye girmekten kaçınmak ya da korunarak ilişkiye girerek önlem almanıza yardımcı olur.