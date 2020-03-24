Ovulasyonu yani yumurtlama zamanını bilmek; hem bebek isteyen ve hem de bebek istemeyen kadınlar için çok önemlidir. Peki, ovulasyon nedir? Belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Hamile kalmayı düşünen kadınların ovulasyon (yumurtlama) dönemini bilmesi önem arz eder. Hormonal olarak doğurganlık sorunları olmayan üreme çağındaki kadınlarda ovulasyon; genellikle menstruasyon döngüsünün bir parçası olarak aylık şekilde görülür. Peki, ovulasyon nedir? Belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

OVULASYON (YUMURTLAMA) NEDİR?

Yumurtlama, bir kadının yumurtalıklarından birinden yumurtanın serbest bırakılmasıdır. Yumurta serbest bırakıldıktan sonra, sperm hücresi ile döllenmenin meydana gelebileceği fallop tüpünden aşağı iner.

Yumurtlama genellikle 28 günlük bir adet döngüsünün 14. günü civarında olur. Ancak, herkesin düzenli 28 günlük bir adet döngüsü yok, bu nedenle zamanlama kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Ovulasyon-yumurtlama her adet döneminde sadece bir kere olur. Ovulasyonunu ikinci bir kere olma ihtimali neredeyse imkansızdır. Birden fazla yumurtanın olgunlaştığı durumlarda, yumurtaların birbirlerini 24 saat içinde bırakırlar.

OVULASYON SÜRECİ NASIL İŞLER?

Adet döngüsünün başlangıcında, beyin vücuda yumurta üretimine başlamasını söyleyen bir hormon salgılar. Aynı zamanda vücudunuz östrojen hormonunu üretmeye başlar.

Östrojen hamile kalmanıza yardımcı olmada önemli rol oynar. Adetinizin ilk gününde en düşük seviyede seyreden bu hormon, adetinizin ilk gününde artmaya başlayarak besin maddeleri ve kanla rahim duvarının kalınlaşmasına neden olur. Bu olay, hamile kaldıysanız döllenen yumurtanın gelişmek için ihtiyaç duyacağı tüm besinleri ve desteği alabilmesi için gerçekleşir.

Yüksek östrojen seviyeleri ayrıca bir kadının yumurtlama dönemi boyunca spermin yüzerek daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı ‘sperm dostu' mukus üretmesini de sağlar. Siz bunu muhtemelen ince, kaygan, genellikle bulanık beyaz bir vajinal akıntı olarak fark edersiniz.

OVULASYON BELİRTİLERİ

Yumurtlayan her kadında ovülasyon belirtileri görülmez. Semptom göstermemek, yumurtlamadığınız anlamına gelmez. Bununla birlikte, ovulasyon gerçekleştiği zaman kadın vücudunda birtakım değişiklikler meydana gelir.

Bunlar;

– Bazal vücut ısısındaki değişiklikler (Bazal vücut ısınız hafifçe düşer, sonra tekrar yükselir.)

– Servikal mukustaki değişiklikler (Servikal mukusunuz yumurta akına benzer daha berrak ve kaygan bir kıvama gelir)

– Serviksteki değişiklikler

– Memelerde hassasiyet

– Cinsel istek artışı

– Pelvik ve alt karın ağrısı

– Karın bölgesinde şişlik

– Tat ve kokulara karşı hassasiyet

– Rahim ağzı açıklığında görülen artış

– Lekelenme