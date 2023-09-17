Oya Alasya hayatını kaybetti
Zeki Alasya'nın eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya hayatını kaybetti.
Sinemaseverlerin “Köyden İndim Şehire” ve “Salak Milyoner” filmleriyle tanıdığı ünlü oyuncu Oya Alasya, yaşamını yitirdi.
Acı haberi ünlü oyuncunun kızı Zeynep Alasya’lı sosyal medyada duyurdu.
Alasya’nın cenazesi Zincirlikuyu camisinden kaldırılarak gene Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
OYA ALASYA KİMDİR?
1949 İstanbul doğumlu oyuncu Oya Alasya, 1960’lı yılların sonlarına doğru Zeki Alasya ile tanıştı. 1969 senesinde bu beraberlik evlilikle taçlandırıldı.
Bu evliliğinden Zeynep isminde bir kızı vardır. Zeki Alasya ile 1987 senesinde evlilikleri son buldu.
Oya Alasya, kariyerine tiyatro üzerine başladı. Kapıcının Kızı, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Tamam mı Devam mı ve Üç Gelin Altı Damat adlı beyazperde filmlerinde rol almıştır.
Özellikle beyazperde severler tarafınca, rol aldığı Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner adlı beyazperde filmlerinde canlandırdığı Himmet’in Karısı rolü ile tanınmıştır.