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Öykü Arin’den güzel haber: Aylar sonra saçı çıktı
Öykü Arin’den güzel haber: Aylar sonra saçı çıktı
Türkiye'de kök hücre nakli ile ilgili farkındalık oluşmasında önemli bir yeri olan Öykü Arin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücrenin, yüzde 98,5 oranında tutmasından sonra sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı.
Yaşam 2 Ekim 2019 - 14:21

İzmir’de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya’ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından ‘Öykü Arin’e umut ol, donör ol’ kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü’ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan’da Medical Park Antalya Hastanesi’nde tedaviye alınan Öykü Arin’e, annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran’da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu.

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Hastaneye yakın bir bölgedeki eve taburcu olan Öykü Arin’in artık saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Öykü Arin’in kirpikleri, kaşlarının belirginleştiği ve saçlarının çıktığı görülüyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin’le geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor. Öykü Arin’e umut ol, donör ol kampanyalarına destek olan kişi ve kurumlara özel kartlar gönderen minik Öykü’ye birçok kişi çeşitli kartlar ve hediyeler gönderiyor. Son olarak ‘Çukur’ dizisi ekibinden Öykü Arin’e kucak dolusu kitap geldi. Minik Öykü’ye gelen kitapların kapağında dizi ekibinin özenle yazdığı notlar ve imzalar bulunuyor.

DHA

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