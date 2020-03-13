Öykü’nün kaleminden ‘Gittin Sen’
Pop müziğin genç yeteneği Öykü, ‘Gittin Sen” şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Öykü geçen yıl çıkardığı ikinci single “Manipüle” den sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı “Gittin Sen” i yayınlamanın heyecanını yaşıyor. Yoğun bir çalışma sonucunda yayınlanan “Gittin Sen”in sözleri Öykü'ye, müziği ise Halil İbrahim Işık’a ait.
Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 2.sınıf öğrencisi olan Öykü, popüler söz yazarı ve bestecilerin şarkılarını söylemek yerine kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında yer edinmeyi hedefliyor.