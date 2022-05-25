Oyun oynayan yavru ayılar kamerada

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde kış uykusundan uyanan ve köyde bulunan bir evin kapısına kadar giden ayı güvenlik kamerasına, doğada anneleriyle gezen üç yavru ayının renkli görüntüleri de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin kameralarına takıldı.

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Kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aramak için köye kadar inen ayı Zigana köyünde Özgün ailesinin evinin avlusuna girerek kapı ve pencereleri yokladı.

Gece yarısı gerçekleşen o anları güvenlik kamerasından fark eden ev sahibi Mehtap Yılmaz Özgün, videoyu sosyal medya hesabından “Ayılar kış uykusundan uyanmış, bu ayı bir zilimize basamamış” notuyla paylaştı.

Bir diğer ayı görüntüsü ise Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından kayıtlara alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde anneleriyle doğada otlayan üç yavru ayının birbirleriyle oynamalarını barındıran renkli anlar çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı. (İHA)