Oyun oynayan yavru ayılar kamerada

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan yavru ayıların oyun oynaması kameraya yansıdı.

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Çetin geçen kışın ardından uykularından uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için dağlarda gezinmeye başladı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ilerleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, bozayı ve yavrularını fark etti.

Cep telefonuna sarılan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz ayıların yiyecek arayışı ile birbirleriyle oyun oynamalarını kayda aldı.

“UYKUDAN UYANDIKLARI İÇİN TEHLİKELİ OLUYORLAR”

Akyüz, “Ayıların bu durumu ne kadar tatlı görünse de kış uykusundan uyandıkları için tehlikeli oluyor. Vadide gezen arkadaşlar lütfen ayılara dikkat etsin” dedi. (İHA)