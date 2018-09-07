Oyun sektörünü masaya yatırıyorlar

Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX bu yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

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GameX dün başladı, Pazar gününe kadar sürecek. Fuarda eğlenceli aktivitelerin ve tanıtımların yanı sıra bilgilendirici ve eğitici konferanslar da düzenleniyor. Liderliğini Oyunder'in yaptığı ‘Oyun Sektörü Seminer Maratonu’ da büyük ilgi görüyor.

Seminer programı kapsamında 8 Eylül Cumartesi günü saat 15.45'te “Çoklu Kanal Ağları yöneticileri gözünden Oyun Endüstrisi, Medya ve Oyun ilişkisi” konusunu konuşmak üzere WediaCorp'un CEO'su İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Funda Şen ve Dijital Büro'nun CEO'su Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Şeker bir araya gelecek.

GÜNCEL GELİŞMELER, İMKANLAR…

Seminerden sonra YouTube Türkiye'de oyun sektöründe sevilen isim Anka Leydi “Oyun sektöründe YouTuber olarak var olmak” konulu bir konuşma gerçekleştirecek.

Oyunder, bu seminerlerde oyun sektörüne yaşanan güncel gelişmeleri ve değişiklikleri, imkanları ve düzenlemelere dair ayrıntıları anlamak isteyen gençleri, girişimcileri, yatırımcıları, uzman ve profesyoneller ile bir araya getiriyor.