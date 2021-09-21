Oyuncu Arda Aydın’ın taciz davasında karar

Oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın’ın, meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy'a karşı, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda iddiaya göre oyuncu ve yönetmen Uğur Arda Aydın, 2012 yılında provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş, ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı.

Aydın, bu sefer 2019 yılında iddiaya göre yine meslektaşı olan Nazife Aydın'ı taciz etmişti.

Nazife Aksoy, Aydın'ın cinsel tacizine defalarca kez maruz kaldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aksoy'un şikayetinden sonra Alkoy da, 2012 yılında Aydın'ın tacizine uğradığını iddia ederek, şikayetçi olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Aydın'ın, Aksoy ile Alkoy'a karşı, ‘zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler Nazife Aksoy ile Mana Alkoy, avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada, sanık Uğur Arda Aydın da avukatıyla birlikte hazır bulundu. Nazife Aksoy'un eşi ünlü oyuncu Bekir Aksoy da destek olmak için mahkemeye geldi.

“İŞİMİ KAYBETME KORKUSUYLA ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Mahkemede mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Mana Alkoy, halen Şehir Tiyatrolarında çalıştığını belirterek, “Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayetçi olmadım. Bu nedenle, açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi yönünde mütalaayı kabul etmiyorum” dedi.

“NE YAŞADIĞIMI BEN BİLİYORUM”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Nazife Aksoy ise, “Bir buçuk yaşındaki oğlumu nereye bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile hamile gittim pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez. Bizim de ailemiz var. Bu hiç kolay değil. Ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“UTANIYORUM”

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alınan Aydın suçlamaları kabul etmeyerek, “Beraatımı talep ederim. Gerçekten burada böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utanıyorum. Bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum” şeklinde konuştu.

2 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Uğur Arda Aydın'ın, Mana Alkoy'a karşı işlediği, ‘cinsel saldırı' suçunun, şikayetin, süresinden sonra yapıldığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, Aydın'ın, Nazife Aksoy'a karşı işlediği, ‘cinsel saldırı' suçundan ise, duruşmadaki davranışlarından iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

GAZETECİYE TEKME ATTI

Duruşma sonrası koşar adımlarla adliyeden ayrılan Aydın, görüntü çekmeye çalışan kadın gazeteciye tekme ve omuz atarak, “Çekil şuradan” diyerek çıkıştı. Aydın'ın bu hareketine, “Ne yapıyorsunuz, niye vuruyorsunuz” diyerek tepki gösteren gazeteciye ise, “Önümden çekil” diyerek yürümeye devam etti.

Mana Alkoy ile Nazife Aksoy, duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

“3 YILDIR VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Alkoy, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Nazife Aksoy ile beraber yaklaşık 3 yıldır verdiğimiz mücadeleyi kazanmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tacizci profildeki insanların genelde birden fazla mağduru oluyor ama insanlar bu olayın sadece kendisinin başına geldiğini düşünüp yalnız hissediyor ve sesini çıkarmakta zorlanıyor, çoğu zaman da çıkaramıyor” dedi.

“BİR GÜN SİZİNDE BAŞINIZA GELEBİLİR DİYE DEĞİL, KİMSENİN BAŞINA GELMESİN DİYE”

Alkoy’dan sonra konuşan Nazife Aksoy ise, “Bir gün sizin de başınıza gelebilir diye değil, kimsenin başına gelmesin diye, nefes aldığım sürece bunun için mücadele edeceğim. Başta eşime, 1,5 yaşındaki oğluma ve aileme söz veriyorum. Belki parantez içinde kalacak ama aslında en önemli paragraflardan bir tanesi de şu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı eylemin ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizliklerinin, daha doğrusu ses kısıklıklarının açılması için ne yapacaklarını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU İKİ ŞEREFLİ KADININ YANINDAYIM”

Eşi Nazife Aksoy’a destek olan ünlü oyuncu Bekir Aksoy da adliye önünde açıklama yaparak, “Bugün Mana ve Nazife'nin günüydü. Bizim avukatlarımız ve yanımızda olan herkesin günüydü. Ben, bu iki şerefli kadının yanındayım, her zaman da yanında olacağım. İnşallah çoğalacaklar ve inşallah bu ayrık otları aramızdan ayrılacaklar” dedi.