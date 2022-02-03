Oyuncu Emre Karayel’in babası Adana’da toprağa verildi

Oyuncu Emre Karayel'in, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Öcal Karayel (88), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Karayel'in tabutuna, taraftarı olduğu Fenerbahçe atkısı serildi.

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Bir süredir Adana’da özel hastanede yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören, oyuncu Emre Karayel’in babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti. Emre Karayel, aldığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Karayel, paylaşımında “Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun” dedi.

Öcal Karayelin cenazesi, kentte bugün ikindi vakti Kabasakal Mezarlığına getirildi. Cenazeye Emre Karayel, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenaze namazı öncesi Karayel, babasının bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, “Babam torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Bir ara gözlerini açtı ve torununu da gördü. Bugün mübarek gün. Allahın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun onu özleyeceğiz. Onun da Fenerbahçe tutkusu vardı. Hepimizi Fenerbahçeli yapan oydu. Fenerbahçe atkısıyla uğurluyoruz” dedi.

Öcal Karayel’in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. DHA