Oyunun kaderi onun elinde

Özlem Yalman, Türkiye'yi tüm dünyada temsil eden, göğsünde Ay-Yıldız ile uluslararası maçlarda düdük çalan bir basketbol hakemi… Lise yıllarında gönül verdiği basketbolda önce sporcu, sonra da hakem olarak görev aldı. Sayıları Türkiye'de üç, dünyada ise 146 olan kadın FIBA hakemleri arasına girmeyi başardı. 25 yıldır parkelerde yer alan Yalman, hayatını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

BABADAN SPORCU

“Rahmetli babam Nezih Yalman, gençliğinde Egespor ve Ayvalıkspor'da futbol oynadı. Bize sporu aşıladı. Lisede okul takımına girince basketbol, hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu. 1998'de Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Üniversitede, 2. ligde basketbol oynarken önce antrenörlük sonra da aday hakemlik kursuna başvurdum. Eğitimimde hocam Burhan Eğlenoğlu'nun büyük katkısı vardır.

FIBA HAKEMLİĞİ ZOR

“Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atandığım Antalya'da oyunculuğu bırakıp sadece hakemlik yapmaya başladım. 1999'da C, 2001'de B klasmana yükseldim. 2010'da FIBA sınavını kazandım ve bir yıl sonra 2. aşamayı da geçip FIBA hakemi oldum. FIBA hakemliği uzun ve sabır isteyen zorlu bir süreç. Performansınızı hep üst düzeyde tutup, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.”

Türkiye'yi ve Avrupa'yı temsil ediyorum

Türkiye'de çok kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası finali yöneten Özlem Yalman, uluslararası kritik finallerde de görev aldı. Türk hakemliğinin örnek olduğunu Yalman, şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye'de A klasman hakemi Süper Lig Erkek ve Kadınlar Ligi'ni, B klasman hakemi Kadınlar Süper Ligi'ni ve Erkekler 1. Ligi'ni yönetiyor. FIBA hakemleri ise lisansa göre görev alıyor. ‘Siyah Lisans' sahibi her maçı yönetebilir. ‘Yeşil Lisans' sadece kadın maçlarını yönetebilir.”

BİZE İMRENİYORLAR

“Dünyada ‘Siyah Lisans' sahibi kadın hakem sayısı yüzde 6 oranında ve ben de bunun içindeyim. Hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı temsil ediyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek kadın hakemim. TBF kadın hakem konusunda Avrupa'da öncü ve birçok Avrupalı kadın hakemin imrendiği bir ülkeyiz. Süper Lig'de halen dört kadın hakemiz. Üçümüz FIBA hakemi. Gelecek sezon bir arkadaşımız daha FIBA hakemi olacak.”