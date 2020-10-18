Özal’a kaçak kumaşla gömlek diktim

Aralarında Süleyman Demirel, Turgut Özal'ın da bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan Celalettin Benli'yi geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ziyaret etti. 78 yaşındaki Celalettin Benli'yle kendi ismini taşıyan tarihi atölyesinde bir araya geldik: “1942 Karaman doğumluyum. Ailem 1955'te İstanbul'a göç etti. Beyoğlu Hazzo Pulo Pasajı'nda terzilik yapan ağabeyimin ricasıyla Yorgo Kalayonis usta beni çırak olarak yanına aldı.

İLK TÜRK BEN OLDUM

Birlikte 10 yıl çalıştık. Gömlek dikmeyi çok sevdim. 1965 yılında Yunanistan'a göç etmeye karar verdi. Bana “12 bin hazırla sana devredeceğim” dedi. Eksik olan 500'ü gömlek iliklerini yaptırdığımız Ermeni Kirkor verdi. Ismarlama gömlek üzerine dükkan açan ilk Türk oldum. Hazzo Pulo Pasajı'nın ardından son 30 yıldır Kallavi Sokak'tayım. Ustam beni çok iyi yetiştirince müşteriler arttı. 2-3 ay sonraya randevu vermeye başladım.

2 AY BEKLEMEZ

Celal Bayar, Cevdet Sunay, Süleyman Demirel ve Turgut Özal her biri özeldir ama rahmetli Özal'a vefatına kadar gömlek diktim ve sıcaklığı, cana yakınlığı ayrıdır. Özal'ın terzisi arkadaşımdı. Bana bir kere söylemişti, “Müşterim çok, cumhurbaşkanı da 2 ay gömlek beklemez. Beni karıştırma” demiştim. Ama Özal Amerika'da diktirdiği gömleklerde bile boynu kısa olduğu için rahat edememiş. Terzisi arayıp “Numaranı verdim seni arayacaklar” dedi.

“BENİ GÖMLEKSİZ BIRAKMA”

Ankara’dan arandım ve “Cumartesi İstanbul'dayız. Harbiye Orduevi'nde saat 10.00'da sizi bekliyoruz” dediler. Orduevine gittim. Mehmet Ağar karşıladı beni. Salondan koşarak geldi Turgut Özal. “Semra bak kim geldi!” diye eşine takdim etti. Hazırladığım örnek gömleği 2 hafta sonra aynı yerde sundum. Giydi ve “Hah işte şimdi gömlek giydim. Ne olur beni gömleksiz bırakma” dedi. Kumaşları topladım dikmeye başladım.

Ekrem İmamoğlu candan bir insan

Tarihi dükkanında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gömlek ölçülerini alan Benli, “Ekrem Bey'de rahmetli Turgut Özal'ın sıcaklığını ve yakınlığını hissettim. Candan bir insan” dedi…

“EKREM Bey'i çok seviyordum. Bir gün Beyoğlu İş Merkezi'ne gelmişti. Güvenlik amirine “Görüşebilir miyim?” dedim. “Tabii” dediler. Çıktı, Ekrem Bey direkt yöneldi, tanıştık. Dükkanıma davet ettim. “Söz, size mutlaka geleceğim” dedi. Aradan 2 hafta geçti başkanlıktan arayıp “Müsait misiniz?” dediler ama sonra iptal edildi. Ankara'ya gitmiş. Bazı esnaflar “Seni atlattı, koskoca başkan gelir mi?” dedi. Sonra bir telefon daha geldi ve “Müsaitseniz başkan sizi ziyaret edecek” dediler. Tam randevu saatinde 12.00'de geldi. Ölçüsünü aldım “Ama prova da yapacağız” dedim. O da “Sabah erken ve yalnız gelmek isterim. Uzun konuşur sohbet ederiz” dedi. Onun yaklaşımında Özal'daki sıcak yakınlığı gördüm. Candan bir insan.”

Bu senin eserin

Çoğunlukla İsviçre'den bavullarda kaçak getiriyordum çünkü pamuklu ithalatı yasaktı. Özal bir gün “Üzerimdekinden on tane daha yapar mısın” dedi. “Elimde kumaş kalmadı efendim. İsviçre'den kaçak getiriyorum” dedim. “Neden?” diye sordu. “Yerli kumaşlardan yapılan yaka iki yıkamada açılıyor” dedim. Birkaç gün sonra, gazetelerde ‘Pamuklu ithalatı serbest oldu' diye haber çıktı. Bana, “Kaçak getirmekten kurtuldun, bu senin eserin! Rekabetle bizim kumaşlarımız da iyi olacak” dedi. Öyle de oldu. Uzun yıllar Söke'deki kumaş fabrikasından aldım.

Kazım Karabekir Paşa akrabamız

ATATÜRK KURTARICIMIZDIR

Celalettin Benli'nin Beyoğlu Kallavi Sokak'taki 30 metrekarelik tarihi dükkanının duvarı fotoğraflarla dolu. Atatürk'e ait çok sayıda resmin de yer aldığı dükkandaki sohbetimiz sırasında Kazım Karabekir Paşa'nın akrabaları olduğunu anlatan Celalettin Benli “Tarih okumayı çok severim. Atatürk'ümüz ülkemizi yoktan var etmiş liderimiz kurtarıcımızdır” dedi.