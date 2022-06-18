Özbekistan’da geline tokat atan damada soruşturma

Özbekistan'da düğün sırasında müstakbel eşiyle iddiaya giren damadın geline tokat atmasına tepkiler büyüyor... Yetkililer damadın gözaltına alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Özbekistan'da düğün sırasında müstakbel eşiyle iddiaya giren damadın geline tokat atmasına tepkiler büyüyor... Yetkililer damadın gözaltına alındığını duyurdu.

Özbekistan’da bu hafta çekilen ve paylaşılan bir düğün görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Bir düğünde çekilen görüntülerde damat ile gelinin düğün merasimi sırasında bir oyun oynadığı görülürken, oyunu gelinin kazanmasından sonra ise şiddet olayı yaşanmıştı.

İddiayı kaybeden damat hıncını alamayarak geline tokat atmış ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmişti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler ise hem sosyal medyayı hem de uluslararası medyayı ayağa kaldırmıştı.

Olay büyük yankı uyandırırken Özbekistan Başsavcılığı Sözcüsü Hayat Shamsutdinov açıklamalarda bulundu. Olayı yakından takip ettiklerini ve damadın kimliğinin tespit edildiğini açıklayan Shamsutdinov, “Düğün Surkhandarya bölgesinde 6 Haziran’da düzenlenmiş. Çift halen birlikte” dedi.

Damat hakkında soruşturma başlatıldığını ve sürecin mahkemeye gideceğini de söyleyen yetkililer, olaydan sonra yeni evli çift ve ebeveynleriyle de görüştüklerini duyurdu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Orta Asya'daki düğün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bir çok kişi damada sosyal medyadan tepki gösterdi. Birçok kişi kadın için çok üzüldüklerini yazarken bir kullanıcı, “Ne korku! İyi ki bu korkunç adamı utandırmak için görüntüler internette yayınlandı. Anne ve babası bunu nasıl kabul edebiliyor?” dedi.

Bir diğer ise, ülkede bu durumun ‘normalleştiğini' öne sürerken, “‘Bunun bu kadar normalleştirilmesi korkunç. Umarım ondan er ya da geç kurtulur.” yazdı.

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