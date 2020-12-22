Özel bir şirkette yöneticiydi… Şimdi koyunlara bakıyor

İstanbul’da 20 yıl yaşayıp, özel bir şirkette yöneticilik yapan Selahattin Çak, geçen mart ayında ortaya çıkan corona virüsü salgınının ardından radikal bir karar aldı.

Şehir gürültüsünden bunaldığını hisseden ve corona endişesi yaşayan Çak, eşi ve iki çocuğunu alarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyüne yerleşti.

Ailesi için bir ev yapan ve 50 koyun alarak hayvancılığa başlayan Çak, doğan kuzuları ile bu sayıyı 130’a çıkarttı.

Kent hayatının kendisini boğmaya başladığını ve corona tehlikesinden kaçtığını ifade eden Selahattin Çak, bundan sonraki hayatını köyde sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

“İSTANBUL BENİ BOĞDU”

Bu halinden çok mutlu olduğunu ve köye yerleştiği için pişmanlık duymadığını anlatan Çak, “20 yıl özel sektörde çalıştım. İstanbul’daki yoğunluk beni gerçekten boğdu. Köyüme dönmeye karar verdim. Burada mutluyum. Doğada olmayı seviyorum. Şehrin sıkıntılı ve karmaşıklığından kurtulduğuma da seviniyorum. Koyun işine başladım. Önce 50 tane aldım sonra kendime damızlık bıraktım ve sayıyı daha sonra 100’e çıkarttım. Şimdi yeni doğan kuzularımla birlikte bu sayı 130’u buldu. Hedefim koyun sayısını 200’e çıkartmak” dedi.

“BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Selahattin Çak, çobanlık yapmayı da çok sevdiğini söyledi. Çak, “Bu mesleği gerçekten çok sevdim, bırakmayı da kesinlikle düşünmüyorum. Gücüm yettiği kadar bu işte devam etmeyi planlıyorum. Çocuklarıma da miras olarak bu mesleği bırakmak istiyorum. Zaten onlar da sevdiler, ilgi duyuyorlar. Bu arada kendimi de garantiye almak için koyunların hepsine de sigorta yaptırdım. Bütün üreticilere de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü, vahşi hayvan saldırısı, doğal afetler olabilir, bunlara karşı da kendimi bu şekilde korumaya aldım. Köyde doğal yaşama kavuştum” diye konuştu. (DHA)