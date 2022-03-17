Özel eğitimli köpeklerle ‘kralların yiyeceğini’ topluyorlar

Dünyanın en pahalı mantarlarından biri olarak bilinen 'trüf'ü, özel eğitimli köpekler buluyor.

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Trüf mantarının “kralların yiyeceği” olarak bilindiğini hatırlata

Samsun’da üç yıldır trüf mantarı avcılığı yapan Fatih Gören, Lagotto Romagnolo cinsi eğitimli köpekleri ‘Radar’ ve ‘Leo’ ile dağ, tepe, ormanlık alan demeden trüf mantarı topluyor. Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen köpekler toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor. Küçük yaştan eğitilen köpekler trüf mantarı avcılarının vazgeçilmezi haline geldi.



Topladıkları mantarları Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderdiğini söyleyen Gören, internette mantar hakkında yazılan fiyatların gerçeği yansıtmadığını, mantarın kilosunun iriliği ve kalitesine göre 400-bin 500 lira arası alıcı bulduğunu söyledi.

“KÖPEKLERİM İYİ BİR TRÜF AVCISI”

Fatih Gören, “Bu iş kolay değil. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Genellikle piyasada Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerle çalışılıyor. Bu köpeklerin en büyük özelliği koku alması ve sahibine yakınlığıdır. Trüf mantarı köpeğinin yetiştirilmesinde özellikle yavruları doğduğunda hepsinin trüf mantarı avcısı olacak diye bir imkan yok. İçlerinde hareketli, daha böyle ilgi duyan yavruları seçerek 3 aya kadar bütün aşıları ve bakımları yapılıyor. 3 ile 6 aylık aşamadaki dönemde eğitim yapılıyor. 6 ayından sonra araziye çıkartılıyor. Arazideki becerilerinden bir iki testten geçtikten sonra trüf mantarı avcılığına başlanılıyor. Bugün de bizi üzmediler. Keyifleri yerindeydi ve iyi çalıştılar” dedi.

TRÜF MANTARININ FİYATI

‘Kralların yiyeceği’ olarak bilinen trüf mantarının fiyatları hakkında bilgi veren Gören, “Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına 50 euro deniliyor. Günde 10 kilo mantar bulunuyor deniliyor. 10 kilo mantar ortalama 500 euro yapıyor. İnternet ortamında bu fiyatları duyanlar bu işe gönül veriyor. Gerçek anlatıldığı gibi değil. Şu andaki mantar piyasası kalitesine göre kilosu 400-bin 500 lira arasında değişiyor. Bu mantara da bin 500 lira çok deniliyor ama evden çıkıp hemen evin bahçesinde mantar bulunmuyor. Arabanla kilometrelerce yol gidiyorsun. Arazide keşifler yapıyorsun. 5 gün boş gittiğin oluyor. 1 kilo mantarın maliyetini kurtarmıyor. O yüzden bu mantarın piyasada tam oturmuş fiyatı yok. Trüf mantarı avcılığı yapmak için ilk olarak köpeklere ihtiyacınız var. Bu köpeklerin Türkiye’deki piyasası 5 bin-10 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu. (İHA)