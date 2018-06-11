Çakallarla Dans’ın yönetmeni Murat Şeker, Tiyatro pedagojisi ve Drama Eğitmenliği’nde dalında Almanya’daki beş okulundan biri olan Inter Culturel Active ve Theather 28’e ortak oldu.

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Murat Şeker, Actors Company Berlin sanat okuluyla Berlin'e yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. “Özgür Şehir, Özgür Eğitim” sloganıyla yola çıkan okul, öğrencilerini sanat hayatına hazırlamayı hedefliyor. Okul, Oyunculuk, Yazarlık ve Tiyato Pedagojisi Drama Eğitmenliği bölümlerinde eğitim verecek. Öğrenciler eğitimlerini, Murat Şeker, Demet Akbağ, Rasim Öztekin, Engin Alkan, Yücel Erten, Ufuk Güldü, Doç. Dr. Zerrin Akdenizli, Tim Seyfi, Neco Çelik gibi yönetmen, oyuncu ve akademisyenlerden alacak. Oyunculuk ve Yazarlık bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci alacak olan okulun sınavları, Eylül ayında yapılacak. Drama Eğitmenliği öğrenimi görmek isteyen öğrenciler ise sınava tabi tutulmayacak. Okul eğitim hayatına 2019 yılının Ocak ayında başlamayı planlıyor.