Özgürlüğün sembolü: Yılkı atları

Tunceli'de Reşo Vadisi'nde yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca yılkı atı, havadan görüntülendi. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Tunceli ovalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca yılkı atı Çemizgezek ile Pertek ilçeleri arasında bulunan Reşo Vadisi’nde havadan görüntülendi.

Atların, koşuşturması görsel şölen oluştururken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile bölgeye yakın yerlerde yaşayan köylülerce, özellikle kış aylarında aç kalmamaları amacıyla atlara yem bırakılıyor.

Gruplar halinde dolaşan atlar, su ihtiyaçlarını da Reşo Deresi kenarına kadar inerek karşılıyor.

SAYILARI 30’DAN FAZLA

Yılkı atlarının bölgede uzun süredir yaşadığını belirten Koray Kola, şöyle konuştu:

* Çemişgezek 4 mevsim yaşanılacak güzel bir yer. Ayrıca bölgemizde yılkı atları bulunmaktadır. Sayıları 30’u buluyor.

* Bir liderleri var ve atlar genelde onu takip ediyor. Bu alanda ağaç köklerinde ve mağaralarda yatıyorlar.

* Uzun yıllardır bu bölgedeler ve grup liderleri koştuğu zaman diğer atlar da arkasında koşuyor ve çok güzel bir görsel şölen ortaya çıkıyor. (DHA)