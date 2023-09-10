Ozon yağı faydaları nelerdir, neye iyi geliyor?

Ozon yağı, ozon gazının saf zeytinyağı ile karıştırılmasıyla elde edilen bir yağdır. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Ozon gazının antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan özellikleri, ozon yağını cilt bakımı, yara iyileşmesi ve genel sağlık gibi çeşitli amaçlar için kullanılmasını sağlamaktadır.

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Ozon yağı, ciltteki bakteri, mantar ve virüslerin büyümesini engellemeye yardımcı olur. Bu nedenle, sivilce, akne, sedef hastalığı ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ozon yağı ayrıca ciltteki kan dolaşımını ve hücre yenilenmesini artırarak cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

OZON YAĞI FAYDALARI NELER?

Cilt Bakımı: Ozon yağı, cilt bakımında kullanılabilir. Bazı insanlar, cilt problemlerini hafifletmek ve ciltteki sivilce, akne veya cilt tahrişlerini azaltmak için ozon yağı kullanırlar.

Enfeksiyonların Önlenmesi: Ozon, bakteri ve virüslerin öldürülmesine yardımcı olabileceği için enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Yara İyileşmesi: Ozon yağı, ciltteki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülür.

Antioksidan Etki: Ozon, antioksidan özelliklere sahip olabilir ve serbest radikalleri nötralize ederek hücresel hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağrı ve İltihap Azaltma: Bazı kişiler ozon yağını eklem ağrıları, kas ağrıları ve iltihapları hafifletmek için kullanır.

Saç Bakımı: Ozon yağı, saç sağlığını artırmaya yardımcı olabilir ve saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir.

OZON VE OZON YAĞI HAKKINDA

Ozon bir oksijen türevidir ve öncelikle Güneş'in zararlı ultraviyole ışınlarının çoğunu emerek, insanlara zararlı bir şekilde ulaşmasını önler. Dünya'nın ekolojik dengesindeki önemli rolü ile bilinir. Depolanamayan dengesiz bir gazdır.

Dünyaca ünlü mucit ve fizikçi Nikola Tesla tarafından bulunduğu söylenen ozon yağı, aslında 1900'lü yılların başında, o dönem oldukça yaygın olan tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılmıştır.

Bu yağın adını bu gazdan alıyor olmasının nedeni de ozon yağının saf zeytinyağının üzerine eklenmesiyle elde ediliyor olmasıdır. Genel olarak zeytinyağı olarak bilinse de susam yağı, buğday yağı gibi diğer birçok doğal yağın içine eklenerek hazırlanır.