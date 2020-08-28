Ozon yağı faydaları nelerdir? Ozon yağı neye iyi geliyor?

Sızma zeytinyağı, Akdeniz ülkelerinde eski zamanlardan beri esas olarak üretilmekte ve tüketilmektedir; zeytinyağı Akdeniz diyetinin ana bileşenlerinden biridir ve ana besin yağı kaynağıdır. Zeytinyağının yüksek besin içeriğinin yanı sıra kozmetik ve terapötik özellikleriyle de bilinir. Peki, ozon yağının faydaları nelerdir? Ozon yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Ozon yağı, yüksek kalitedeki organik, soğuk sıkım sızma zeytinyağından yapılır. Zeytinyağının içerisine uzun süre ozon kabarcıkları verilerek ozon enjeksiyonu yapılır. Ozon yağı hücrede iyileşme faktörü salgılayan hormonların uyararak, hücrenin yeniden üretimini sağlar. Ozon ilaveli zeytinyağı, ozonlaşmış yağ gibi farklı isimlerle de anılan bu yağ, güçlü antioksidan özellikler göstermesiyle biliniyor, bu özelliği sayesinde cilt sağlığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa ve soruna iyi geliyor. Şimdi, ozon yağının faydaları nelerdir? Ozon yağı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

OZON VE OZON YAĞI HAKKINDA

Ozon bir oksijen türevidir ve öncelikle Güneş’in zararlı ultraviyole ışınlarının çoğunu emerek, insanlara zararlı bir şekilde ulaşmasını önler. Dünya’nın ekolojik dengesindeki önemli rolü ile bilinir. Depolanamayan dengesiz bir gazdır. Dünyaca ünlü mucit ve fizikçi Nikola Tesla tarafından bulunduğu söylenen ozon yağı, aslında 1900’lü yılların başında, o dönem oldukça yaygın olan tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Bu yağın adını bu gazdan alıyor olmasının nedeni de ozon yağının saf zeytinyağının üzerine eklenmesiyle elde ediliyor olması. Genel olarak zeytinyağı olarak bilinse de susam yağı, buğday yağı gibi diğer birçok doğal yağın içine eklenerek hazırlanır.

OZON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ozon yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Boyun, bacak ve yüze uygulandığında gece rahat uyku uyumaya yardımcı olur.

– Cildin elastikiyetisini artırır.

– Cilt bozukluklarını tedavi eder.

– Sivilce ve akne oluşumunu önler.

– Ciltte oluşan kızarıklıklar ve şişliklerin iyileşmesine yardımcı olur.

– Güneş yanıklarında hızlı iyileşme sağlar.

– Cilt kuruluğunu önler.

– Ağız kenarında oluşan aft ve uçukların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

– Düzenli kullanımında selülit oluşumu önler.

– Kepek ve saç derisinde meydana gelen yaraları iyileştirir.

– Bebek pişiklerinde fayda sağlar.

– Tırnak mantarını tedavi eder.

– Anal kaşıntı, iltihap ve tahrişi giderir.

– Hemorid sorunlarına iyi gelir.

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– Kuru öksürüğü keser.

ÖNEMLİ NOT: Öncelikle ozon yağını doktorunuza danışmadan kullanmayın. Ozon yağının bilinen ciddi bir yan etkisi, bir zararı yoktur. Ancak ozon yağı harici olarak kullanıldığından cildinize sürdükten sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmayın.