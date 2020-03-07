Paha biçilmez eserlere maden tehdidi

Aydın’ın Beş Parmak dağlarındaki manastırlar içinde ulaşılması en zor olan, sarp kayalıklarla çevrili, paha biçilmez değere sahip fresklerin olduğu görkemli Arap Avlusu (Stylos) Manastırı başta olmak üzere, 8 bin yıllık kaya resimleri maden ocaklarının tehdidi altında.

Aydın'a bağlı Söke ilçesindeki Arap Avlusu (stylos) Manastırı, Yediler Manastırı, kaya resimleri, nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan bitki ve hayvan türlerini barındıran Beş Parmak, tarihteki ismiyle Latmos dağlarının Milli Park ilan edilmesi istendi. Karakaya Kırsal mahallesinin güneybatısında, zirveye yakın bir bölgede kurulan manastır ile yanı başında kayalık ve dar bir yoldan çıkılan, güney bölümü uçurum olan fresklerle süslü mağaranın, tüm dağda olduğu gibi maden ocakları ile define avcılarının tehdidi altında olduğunu söyleyen doğa dostları, bölgenin zaman geçirilmeden koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

PAHA BİÇİLMEZ FRESKLER TAHRİP EDİLDİ

Kayalara yapılmış fresklerin defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Dostları Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, Stylos Manastırının çok büyük bir tarihsel değer olduğunu söyledi. Sürücü, “Latmos Dağları, floristik ve faunistik bilimler kapsamında ve korumacılık açısından nesli Dünya ölçeğinde tehlikede olan bitki ve hayvan türlerini barındıran ve bu türlerin neslinin ve biyolojik çeşitliliğinin yerinde korunması için evrensel değere sahip önemli bir doğal miras alanıdır. Bu kültürel miras içinde dağın engebeli ve sarp kayalıkları arasında kurulan Stylos Manastırı da bunlardan bir tanesidir. Yerel ismiyle Arap avlusu olarak bilinen Manastır, Tekerlek Dağı altında, 740 metre yükseklikte, ulaşılması zor sarp kayalıklar içine kurulmuş” diyerek bu eşsiz eserlerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

LATMOS'TA YAPILIŞ TARİHİ BİLİNEN TEK MANASTIR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Stylos Manastırı'nda 1222 yılına kadar bir başpapazın yaşadığı bilindiğini belirterek “Latmos manastırları içinde yapılış tarihi bilinen tek manastırdır. Günümüzde manastırın sur duvarları, devasa büyüklükte bir kaya üzerine inşa edilen gözetleme kulesi ve bir uçurumun kıyısında bir kaya oyuğuna resmedilmiş freskler bulunuyor. Fresklerde Meryem Ana ve çember biçimli bir alanda İsa'nın hayatından beş sahne var. Meryem'in tapınağa götürülüşü, bir melek tarafından beslenişi ve Cebrail'in Meryem Ana'ya İsa'yı doğuracağını bildirmesi, İsa'nın doğumu, tapınakta tasviri ve İsa'nın vaftizi anlatılıyor. Genç Aziz Paulos bir kaya üzerinde diz çökmüş ve ellerinde manastır kurallarını içeren bir yazıyı tutarken betimlenmiş” diyerek manastırın önemine dikkat çekti.

1. DERECE SİT, AMA MADEN OCAKLARININ TEHDİTİ ALTINDA

Geçtiğimiz yıllarda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Stylos Manastırı, Bağarcık ve Kapıkırı bölgelerine giden antik taş döşemeli yollar ve manastırın çevresindeki tarih öncesi döneme ait kaya resimleri 1. Derece arkeolojik sit kapsamına alınarak tescilleri yapıldığını hatırlatan Sürücü, “Tescillenen bu alanlara yakın bazı maden ocaklarının varlığı ve yeni taleplerin olması, bölgenin doğal peyzajını tamamen bitirecektir. Buradaki maden ocağı açma girişimleri, Latmos'un doğal ve kültürel zenginlikleri için büyük tehdit oluşturuyor. Bu önemli alanın bütünsel olarak korunması için yapılacak en iyi koruma şekli, yerel insanların menfaatleri de gözetilerek bölgenin Milli Park yapılarak geleceğe taşınmasıdır” şeklinde konuştu.