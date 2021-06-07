Pahalı satan pazarcıya kızdı, 16 dönüm çilek ekti

Bilecik’te pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızan Yalçın Nar ve eşi, köylerinde 16 dönümlük çilek bahçesi kurdu. Hedefleri 150 dönüm.

Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü’nde yaşayan Yalçın Nar, bir gün eşiyle birlikte gittikleri pazardan aldıkları çileğin yüksek fiyatına kızarak küçük çaplı kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmeye başladıklarını anlattı.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle başta 2,5 dönüm olan bahçesinden yüksek verim alan Nar, ilk olarak alanını 6 dönüme, ardından 16 dönüme çıkardılar. Çilek fidesi sayısını 125 bine çıkaran Nar, “Eşimin tavsiyesi üzerine biz bu işe girmiştik. Bir gün pazara gittiğimizde çilek alalım dedik. Baktık fiyatı çok yüksek. Dedik ki biz ufak bir bahçemize, kendi ihtiyacımız kadar ekelim diye düşündük, ama ufak bir hobi bahçesiyle başlamışken şuanda 16 döneme çıkardık. Şimdi senede 24 ton çilek üreterek bu işi pazara dönüştürdük. Çok da memnunuz. Şuanda dönümünde 1 buçuk ton gibi çilek üretmekteyiz” dedi.



İLK HASADI YAPTILAR

Ürettikleri çilek hakkında bilgi veren Nar, “Çileğimizin cinsi ‘albion’ cinsidir. Yüksek rakımı sever, aroması çok güzeldir. Dün itibariyle ilk hasadımızı gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Benim bundan sonraki hedefim 100-150 dönümde üretim yapmak. Şehirlerarasına da satışımızı inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. Biz buraya kadar geldiysek inanıyorum ki onu da başarırız. Şimdi burada sezonun ilk hasadını yapacağız. Çileği toptan 10, kilo bazında da 15 liradan satmaktayız” dedi.(İHA) İlginizi Çekebilir Hobi olarak başlamıştı! Şimdi sipariş yağıyor...