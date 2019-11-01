Pakistan’da akıl almaz olay: Doktor aynı şırıngayla 900 çocuğa HIV bulaştırdı

Pakistan’ın Ratodero kentinde çocuk doktoru Muzaffer Gangro, yaklaşık 900 çocuğa HIV bulaştırmakla suçlanıyor. Doktor Gangro, muayene başına 16 rupi (yaklaşık 60 kuruş) alarak hizmet veriyordu.

Hastalardan gelen şikayetlerin ardından gözaltına alınan doktorun, aynı şırıngayı kendi çocuklarında da kullandığı tespit edildi. Gangro ile ilgili New York Times’a konuşan İmtiyaz Celbani, 6 yaşındaki oğluna doktor yüzünden HIV bulaştığını söyledi.

Bu iddiaya başta itiraz eden doktor, daha sonra yeni bir iğne alamayacak kadar fakir olduğunu itiraf etti. Yapılan testlerde İmtiyaz Celbani’nin 4 çocuğunda da sonuçlar pozitif çıktı, en küçük iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Çocuklarının aynı hastalığı kaptığını söyleyen başka bir ebeveyn ise Reuters’a verdiği açıklamada, hekimin aynı damlayı iğneyi değiştirmeden 50 çocuğa uyguladığını söyledi. Kentteki salgının doğrulanmasından sonra virüsle ilgili yapılan testlerde yaklaşık 200 yetişkinde de sonuçlar pozitif çıktı.

Henüz bir mahkumiyet kararı olmayan doktorun, kefaretle serbest bırakılmayı engelleyen yasa olmasına rağmen, tıp belgesini yenileyerek şimdilerde şehrin başka bir bölgesindeki devlet hastanesinde pratisyen hekim olarak çalıştığı öğrenildi. Suçlamaları reddeden Muzaffer Gangro, ısrarla masum olduğunu söylüyor.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINA DOKUNMUYOR

Ratodero’yu ziyaret eden sağlık çalışanları, doktorların şırıngaları tekrar kullandıklarına tanık olurken, diş hekimleri ise yol kenarlarında yaptıkları operasyonlarında steril olmayan aletler kullandıklarını açıkladı. Polis ve yetkililer, Gangro’nun ihmalkarlığı ve dikkatsizliğinin salgının başlıca nedeni olduğunu düşünseler de, bazı yetkililer salgının tek sebebinin bu olma ihtimalini imkansız görüyor.

HIV pozitif olduğu kesinleşen yaklaşık 900 çocuğun, yaşıtlarınca dışlanmasına ve çocukların okulda diğer öğrencilerden uzak oturmaya zorlanmasına yol açtığı iddia edildi. Bazı anne-babalar da çocuklarıyla fiziksel temas kurunca virüsü kapacakları korkusu taşıyor. Yetkililer, halk arasında, virüsle ilgili gerçeklere hala yaygın bir bilinç eksikliği yaşandığını savunuyor.

Pakistan hükümetinin krize yaptığı ilk müdahale, kayıtsız doktor çalıştırılan klinikleri ve yasa dışı kan bankalarını kapatmak oldu. Fakat uluslararası kamuoyunun ilgisi azaldıkça bazı klinikler yeniden açılmaya başladı.