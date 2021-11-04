Palamut azaldı, hamsi bollaştı

Hamsi ve istavritle tezgahlarını süsleyen balıkçılar palamuttan ise umduğunu bulamadı. Düzce'de kilosu 15 liradan satışa sunulan hamsiye rağbet artarken, az da olsa tutulan palamutun tane fiyatı ise 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor.

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Karadeniz’de hamsi ve istavrit bolluğu yaşanırken, palamut ise yok denecek kadar az bulunuyor.

PALAMUTUN TANESİ 70-100 LİRA ARASI

Düzce’de de kilosu 15 liradan satışa sunulan hamsiye rağbet artarken, az da olsa tutulan palamutun tane fiyatı ise 70 liradan başlayıp, 100 liraya kadar çıkıyor.

Mezgit kilosu 25 liradan, barbun 35, istavrit 20, çinekop 60, somon 50, çupra 30, levrek de kilosu 35 liradan satışa sunuluyor.

“İNSANLAR PALAMUT ALAMIYOR

Balıkçı Onur Kılıç, palamutun denizde az olduğunu belirterek, maliyetinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Kılıç, “Maalesef palamutun maliyeti çok yüksek. Bize tanesi 65 liradan geliyor. Biz de tazgaha koyduğumuzda fiyatı 80-85 liraya, hatta bazen 100 liraya kadar çıkıyor. İnsanlar bu durumda palamut alamıyor” dedi.

”HAMSİNİN KİLOSUNU 15 LİRADAN SATIYORUZ”

Denizde hamsi ve istavrit bolluğu yaşandığını vurgulayan Kılıç, “Hamsinin kilosunu 15 liradan satıyoruz. İnsanlar taze balık tüketsin diye uygun fiyatlı vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Balıkların maliyetlerinin yüksek olduğunu da söyleyen Kılıç, “Denizden limana, limandan tezgaha gelmesi, bu balıkların tutulması vs. hepsi birer masraf. Hamsinin fiyatları bu yüzden çok değişken. Örneğin Düzce’de 15 liradan satılıyorsa, Bursa’da, İstanbul’da kilosu 30-40 liradan satılabiliyor” ifadelerini kullandı. (İHA)