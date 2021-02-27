Palandöken’de ilginç görüntü! Bornozla kayıp, bikiniyle poz verdiler

Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı bulunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması dolayısıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken’den paylaşımlar da yapıyor.

Rusya’dan gelerek, Palandöken’de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı.

Lubacka ve Bespalova’nın sosyal medya fenomeni olduğunu öğrenen tatilciler, fotoğraflarını çekti. Rus fenomenler ise acemi pistinde poz verdi.

Bir süre sonra Lubov Lubacka’nın üzerindeki bornozu çıkarıp, bikiniyle kalarak, İrina Bespalova’ya poz verdiği görüldü.

Erzurum’u tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan Rus fenomenler, çekim bittikten sonra otele girdi. (DHA)