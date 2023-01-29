Palandöken’de kar sevinci

Son 52 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Türkiye'de bundan en çok etkilenen yerlerden biri de kayak merkezleri oldu. Kuraklık nedeniyle suni kar ile kayak sezonunun başlatıldığı Palandöken'de kar yağışı sevinçle karşılandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 52 yılın en sıcak aralık ayının yaşandığını, yağışların ciddi oranda azaldığını açıkladı.

Kuraklıktan en çok etkilenin yerlerden biri de kayak merkezleri oldu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken’de kuraklığa rağmen geçen sezondan saklanan kar ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü saatlerde yapılan suni kar ile 12 Aralık’ta sezonu açıldı. Pistlerde karın bol olmaması, kayak merkezine ilgiyi azalttı.

Palandöken’de yarıyıl tatiliyle başlayan ve iki gündür etkili olan kar yağışı, kayakseverler tarafından sevinçle karşılandı. Kayak Merkezi’ndeki otellerde doluluk oranı, yağan kar ve yarıyıl tatili ile yüzde 80’lere ulaştı.

Karnelerini aldıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken’e giden çocuklar kayak pistlerinde tatilin keyfini çıkardı. Siirt’ten Palandöken’e ailesiyle gittiğini söyleyen Zeynep Gül (12), “Karı çok özlemiştim. Burada kızakla kayıyorum. Tatil çok güzel geçiyor” dedi. (DHA)