Palandöken’de sömestr yoğunluğu: Oteller yüzde 90 dolu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sömestr yoğunluğu başladı. Otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

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Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki oteller, sömestr tatilinde doldu.

Palandöken’i tercih edenler, gün boyu kayak yapıyor. Aydınlatılan pistler sayesinde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor.

En uzunu 14 kilometre olmak üzere 27 pistte, aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken’de, kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızakla kayabiliyor.

Karnelerini aldıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken’e giden çocuklar, kayak pistlerinde ilk günden tatilin keyfini çıkardı.

Tatil yoğunluğu nedeniyle otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

Palandöken’deki bir otelin genel müdürü Ali Güney, “Palandöken’de yeni yıldan sonra yarıyıl tatili de dolu dolu geçiyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizminin vazgeçilmez kayak merkezi haline gelen Palandöken’de tatil yapmak ayrıcalıktır çünkü Avrupa’nın en iyi kayak pistleri burada” dedi.

İzmir’den Palandöken’e ailesiyle gittiğini söyleyen Elifnaz Serbesttürk ise “Yorucu bir yarı dönem geçirdik. Bu tatilde tercihimizi Palandöken’den yana kullandık. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Kadeşimle okulun stresini burada atıp, ikinci döneme çok iyi başlayacağız” diye konuştu. (DHA)



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