Palandöken’in zirvesine Cumhuriyet tırmanışı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken'e tırmandı.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin öğretim görevlileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve federasyon sporcularının eşlik ettiği öğrencilere tırmanış hakkında bilgi verildi.

Karaca, tırmanışın güvenliği için eldiveni, beresi ve uygun ayakkabısı olmayan öğrencilerin katılmamasını istedi.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 300’e yakın öğrenci, Karaca rehberliğinde 2 bin 400 metre yükseklikten kar yağışı ve tipi altında zirveye hareket etti.

Dağcılık Federasyonu sporcularının eşliğinde tek sıra halinde yürüyen öğrenciler organizasyona katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Seda Günaydın, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bu onurlu görevde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlk defa Palandöken’in zirvesine çıkacağını söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nur Su ise olumsuz hava şartlarına rağmen ilginin fazla olmasının güzel olduğunu kaydetti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, Cumhuriyet tırmanışlarının geleneksel bir etkinlik olduğunu söyledi. (DHA)



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