Dr. Ragıp Esener 1993’te palmiye merkezi kurdu. Bu uğurda 31 yıllık mesleğini bıraktı Esener’in botanik bahçesi, 140 tür palmiyeye ve çok çeşitli bitki türlerine ev oldu...

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde 1993'te kurduğu “Yaşayan Palmiye Müzesi” (Palmetum) ile dünyada yetişen her türlü bitki, çiçek ve meyveyi yetiştiren Dr. Ragıp Esener, 1997'de 31 yıllık mesleğini bırakarak Samsun'dan Köyceğiz'e yerleşti. Tropik Sera, Kaktüs ve Sukkulent Evi, Aşure Bahçesi, su bitkilerinin bulunduğu Rüya Bahçesi, Tropik Meyve Bahçesi ve Otsu Bitkiler Bahçesi toplam 80 bin metrekarelik alana ulaştı.

Merkezde, dünyanın bin 200 özel tür bitkinin yanı sıra, yine dünyada ilk burada üretilerek “Esener” adıyla tescillenen Nerium Oleander zakkumu da bulunuyor. 2006 yılında Çevre Hizmet Ödülü alan palmiye merkezine ilk kez SÖZCÜ girdi.

Eşi benzeri olmayan zakkum

Merkezin amaçları arasında ülkemizde tanınmayan peyzaj bitkilerinin üretim çalışmalarını yapmak olduğunu belirten Esener, merkezde bitki türü sayısı bin 200 dolayında olduğunu söyledi. 30 çeşit zakkuma ek olarak koleksiyonun en önemli bitkisi olan, ilk kez burada üretilmesi nedeniyle de ‘Esener' adı verilen Nerium Oleander'ın dünyada eşi benzeri bulunmuyor.

140 çeşit palmiye

Dünya üzerinde çoğunluğu tropik bölgelerde yetişen 3 bin tür üzerindeki palmiyenin 140 türünün merkezlerindeki koleksiyonda bulunduğunu açıklayan Esener, “Türkiye'de yetiştirilen palmiye tür sayısı 10'u geçmez. Ama biz 140 çeşit ürettik. İlk olarak Washingtonia, Datça Hurması ve Kraliçe Palmiyelerini diktik” dedi.

Sadece Köyceğiz'de olan bazı bitki türleri

Dr. Ragıp Esener'in Palmiye Merkezi'ndeki ilkler şöyle: Altın Starliçe, fosil olarak bilinen Sikas, Çin Sikası, Mabet Ağacı, Altın Lotus, Ejder Kanı Ağacı, Meksika kökenli Nolina ağaçları, nilüfer, su ve bataklık bitkileri, Guava çeşitleri…